Nexo ciência-política-sociedade para a gestão sustentável dos oceanos

O novo Chamado para Ações da Década nº 10 está aberto a iniciativas que aprimorem o nexo ciência-política-sociedade, traduzindo evidências científicas em políticas para a gestão sustentável dos oceanos e o bem-estar da comunidade.

Esse é o momento é que a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável 2021-2030 ('Década dos Oceanos') entra em sua segunda metade. O edital estará aberto de 15 de outubro de 2025 a 31 de janeiro de 2026.

Guiada por sua visão de "a ciência que precisamos para o oceano que queremos", a Década dos Oceanos oferece uma estrutura unificadora e inclusiva que mobiliza diversos atores para co-projetar e co-entregar soluções transformadoras para os oceanos em 10 Desafios.

As Ações da Década são o centro de gravidade desse esforço, garantindo o progresso sustentado em direção aos objetivos ambiciosos da Década. Este décimo Apelo surge em um momento em que a Década continua a ganhar impulso global e as questões oceânicas ganham destaque nas agendas políticas e sociais, em um ano marcado por uma cooperação crescente para um futuro oceânico sustentável.

A Conferência dos Oceanos da ONU de 2025, em Nice, França, representou um passo importante para a governança internacional dos oceanos. A Década dos Oceanos desempenhou um papel fundamental ao colocar a ciência no centro da ação global em relação aos oceanos, lançando novas iniciativas, desde o avanço do mapeamento oceânico até a expansão do financiamento e das oportunidades de desenvolvimento de capacidades.

Após duas décadas de negociações, o histórico Acordo BBNJ entrará em vigor em janeiro de 2026. Ele estabelecerá a primeira estrutura global para proteger a diversidade biológica em áreas além da jurisdição nacional (BBNJ), abrangendo dois terços do oceano e metade da superfície do planeta. O progresso da Década dos Oceanos, incluindo os dados e o conhecimento oceânicos gerados pelas Ações da Década, apoiará significativamente a implementação do acordo.

Com base nessa conquista histórica, a Década dos Oceanos agora se prepara para seu próximo marco: a Conferência da Década dos Oceanos de 2027, no Rio de Janeiro, Brasil, um evento emblemático para acelerar a ação oceânica e moldar o legado de longo prazo da Década. Na preparação para este encontro, a Década continuará conectando ciência, política e sociedade, e aumentando a participação de grupos e regiões sub-representados.

Neste contexto e enraizado nas prioridades da Declaração de Barcelona , o novo Apelo para Ações da Década n.º 10/2025 convida iniciativas que abordem as questões oceânicas mais urgentes e reforcem a interface ciência-política-sociedade para a tomada de decisões baseada em evidências.

Esta Chamada dá continuidade ao notável sucesso de sua antecessora , que recebeu quase 200 inscrições de instituições líderes em 53 países. Busca dar continuidade a esse impulso mobilizando novas iniciativas, apoiando as Ações da Década em andamento e aprimorando a coordenação entre os Programas da Década.