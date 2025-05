O papel poderoso da geopolítica é gerenciar a transição energética

Ilustrativa - Foto: Reprodução

O mundo está se tornando mais volátil e imprevisível. O setor energético não é exceção.

Tarifas, sanções, conflitos e interrupções na cadeia de suprimentos afetaram o comércio global de energia, gerando protecionismo crescente em algumas nações e causando o aumento dos preços das commodities e da desigualdade energética. No entanto, em todo desafio há riscos, mas também há oportunidades. Mudanças geopolíticas e geoeconômicas globais nos levaram a reformular nossa compreensão da segurança energética. Tradicionalmente, a segurança energética tem sido medida pelo fornecimento de combustíveis fósseis. Nós, da IRENA, acreditamos que isso precisa ser revisto.

A segurança energética também deve ser entendida por meio da capacidade renovável, não apenas para diversificar o fornecimento, mas também para impulsionar o crescimento econômico e a necessidade de proteger a infraestrutura crítica contra potenciais coerções econômicas.

As energias renováveis, lideradas pela energia solar fotovoltaica, eólica e outras tecnologias, já estão avançando em um ritmo sem precedentes, tornando-se centrais para o sistema energético global. O mundo adicionou um recorde de 585 gigawatts de nova capacidade de energia renovável em 2024, o maior crescimento já registrado. E o cenário de 1,5 ° C da IRENA mostra que, até 2050, mais de 90% da eletricidade global deverá vir de fontes renováveis, com claros desinvestimentos em combustíveis fósseis.

À medida que avançamos, devemos reconhecer que a geopolítica desempenha um papel poderoso.

Estamos navegando não apenas por mudanças tecnológicas, mas também gerenciando forças políticas e econômicas que determinarão se essa transição será equitativa, segura e bem-sucedida. Os desafios incluem navegar pela tensão entre as estratégias industriais nacionais e as estruturas comerciais globais estabelecidas, abordar os riscos da dissociação tecnológica, garantir acesso justo às tecnologias para todas as nações e gerenciar o potencial de dependências de energia limpa se tornarem novos pontos de alavancagem geopolítica.

O financiamento e a colaboração desempenharão um papel fundamental. Os desafios são agravados pela implantação global desigual de energias renováveis instaladas, fluxos financeiros insuficientes e desafios iminentes de fornecimento de tecnologias de transição energética.

O relatório da IRENA “Geopolítica da transição energética: Segurança energética” recomenda que os formuladores de políticas não se limitem a transpor o pensamento da era dos combustíveis fósseis para um sistema baseado em energias renováveis. A IRENA identificou diversas questões que devem ser sistematicamente consideradas para orientar a tomada de decisões nacionais sobre dotações de recursos e vantagens comparativas. Isso é particularmente crucial à medida que os governos fazem investimentos significativos em infraestrutura para sistemas cada vez mais eletrificados, digitalizados e descentralizados.

No cerne dessa transição está também a geopolítica dos materiais críticos. A mineração de minerais essenciais, como lítio, cobalto, níquel e terras raras, está altamente concentrada em poucos países. Essa concentração expõe a transição energética global a vulnerabilidades significativas que podem ameaçar a segurança energética.

Riscos geopolíticos significativos decorrem da alta concentração de capacidades de processamento e refino, além da garantia de acesso equitativo e logística resiliente para esses insumos essenciais. Essas interrupções ressaltam os riscos geopolíticos que impedem o progresso na transição para energia limpa. A competição por materiais críticos pode se transformar em guerras comerciais, restrições à exportação e manipulação de mercado, tornando a transição não apenas mais lenta, mas também mais custosa, como demonstra o relatório da IRENA " Geopolítica da Transição Energética: Materiais Críticos ".

Por outro lado, a análise da IRENA mostra claramente que não há escassez de reservas para materiais críticos. Por exemplo, a reserva global estimada de lítio é de 560 milhões de toneladas, enquanto a demanda anual estimada de lítio em 2030 varia entre 1,7 e 2,3 milhões de toneladas por ano.

Mas como nenhum país domina todos os aspectos das tecnologias limpas sozinho, é essencial considerar o impacto das políticas nacionais dentro de uma rede mais ampla de interdependência e gerenciar a transição energética.

Precisamos investir em exploração , especialmente em regiões pouco exploradas como a África, onde existem reservas significativas inexploradas. É aqui que a colaboração internacional se torna crucial para atrair investimentos e construir cadeias de suprimentos resilientes e diversificadas.

Ao mesmo tempo, devemos promover a inovação em tecnologias limpas , especialmente na produção de baterias. Inovações que melhorem a eficiência energética e permitam a substituição de materiais reduzirão significativamente a dependência de materiais críticos, diminuindo assim o potencial conflito geopolítico por recursos.

Por fim, precisamos nos concentrar na diversificação e no fortalecimento das cadeias de suprimentos . Não se trata apenas de garantir materiais; trata-se de garantir que os países em desenvolvimento se beneficiem de seus próprios recursos naturais. Mercados transparentes serão cruciais para garantir que a segurança energética seja universalmente acessível.

O Programa de Trabalho de Geopolítica da IRENA para 2025 prioriza essas questões. Nosso trabalho em geopolítica foi elevado à categoria de prioridade e reflete nosso foco contínuo na dinâmica geopolítica em evolução que afeta o setor energético.

Uma Comissão Global sobre a Geopolítica da Transformação Energética foi convocada em 2018 por iniciativa da IRENA. A ideia de focar nas implicações geopolíticas da transformação energética global impulsionada por energias renováveis foi, na época, visionária e produziu um relatório que tem sido uma fonte de grande inspiração para compreender a grande transformação que estamos testemunhando.

Acreditamos que é hora de reavaliar as implicações geopolíticas da transição energética global, dominada por energias renováveis. Por isso, queremos convocar uma Comissão Global sobre a Geopolítica da Transição Energética, solicitando a líderes políticos e empresariais, acadêmicos e pensadores políticos que considerem como a política, a energia, a economia, o comércio, o meio ambiente e o desenvolvimento são, e serão, impactados pelo impressionante crescimento das energias renováveis.

Em última análise, a solução está em modelos de governança inovadores que priorizem a inclusão e a sustentabilidade.

Em suma, a transição energética apresenta desafios e oportunidades notáveis. Por meio de colaboração internacional, governança inovadora e investimentos em exploração, reciclagem e tecnologia, podemos garantir que os benefícios da transição para energia limpa sejam compartilhados globalmente.