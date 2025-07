Vacinas de emergência reduzem mortes por surtos de doenças em quase 60%

Frasco da vacina ACWY. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A vacinação de emergência durante surtos de doenças como cólera, ebola e sarampo reduziu as mortes por essas doenças em quase 60% ao longo do último quarto de século, de acordo com um novo estudo. Acredita-se também que um número semelhante de infecções tenha sido evitado, enquanto bilhões de euros foram gerados em benefícios econômicos estimados.

A aliança de vacinas Gavi, que apoiou o estudo, disse que colaborou com pesquisadores do Instituto Burnet, na Austrália, para fornecer a primeira visão mundial do impacto histórico dos esforços de imunização de emergência na saúde pública e na segurança sanitária global. "Pela primeira vez, conseguimos quantificar de forma abrangente o benefício, em termos humanos e econômicos, da implementação de vacinas contra surtos de algumas das doenças infecciosas mais mortais", disse o chefe da Gavi, Sania Nishtar, em um comunicado.

O estudo, publicado esta semana no British Medical Journal (BMJ) Global Health , examinou 210 surtos de cinco doenças infecciosas – cólera, ebola, sarampo, meningite e febre amarela – em 49 países de baixa renda entre 2000 e 2023. "Este estudo demonstra claramente o poder das vacinas como uma medida econômica para combater o risco crescente que o mundo enfrenta de surtos."

A implementação de vacinas nesses locais teve um impacto drástico, com o estudo mostrando que elas reduziram o número de infecções e mortes em quase 60% entre as cinco doenças. Para algumas doenças, o efeito foi muito mais dramático. Foi demonstrado que a vacinação reduziu as mortes durante surtos de febre amarela em 99% e 76% durante surtos de ebola.

Ao mesmo tempo, a vacinação de emergência reduziu significativamente a ameaça de expansão dos surtos. Também estimou que os esforços de imunização realizados durante os 210 surtos geraram quase US$ 32 bilhões em benefícios econômicos apenas por evitar mortes e anos de vida perdidos por incapacidade. No entanto, esse valor provavelmente subestima significativamente a economia geral, afirmou, ressaltando que não levou em conta os custos de resposta a surtos ou os impactos sociais e macroeconômicos das interrupções criadas por grandes surtos.

O enorme surto de ebola que atingiu a África Ocidental em 2014, antes da existência de vacinas aprovadas, por exemplo, fez com que casos surgissem no mundo todo e estima-se que tenha custado aos países da África Ocidental mais de US$ 53 bilhões. O estudo foi divulgado depois que a Organização Mundial da Saúde alertou em abril que surtos de doenças preveníveis por vacinação, como sarampo, meningite e febre amarela, estão aumentando globalmente em meio à desinformação e aos cortes na ajuda internacional.

A Gavi, que ajuda a vacinar mais da metade das crianças do mundo contra doenças infecciosas, está atualmente tentando garantir uma nova rodada de financiamento diante dos cortes de ajuda global e depois que Washington anunciou no mês passado que deixaria de apoiar o grupo.