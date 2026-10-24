Carro elétrico que roda até 570 km sem recarga? Veja os 10 modelos com maior autonomia

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Um carro elétrico vendido no Brasil percorre, em média, 340 quilômetros antes de precisar recarregar a bateria. Entre os modelos de passeio, o alcance médio sobe para 366 km, segundo dados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O levantamento avaliou 181 versões totalmente elétricas, distribuídas por 84 modelos. O destaque é o BMW iX3, que lidera o ranking nacional com autonomia de 570 km por carga e preço de R$ 587.950.

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Já para quem procura um veículo elétrico de até R$ 200 mil, o primeiro lugar é do Geely EX5 Pro. Vendido por R$ 195.800, o SUV tem autonomia de 413 km.

Veja os 10 carros elétricos com maior autonomia do Brasil

A BMW ocupa três posições entre os dez modelos com maior alcance. O segundo lugar fica com o Volvo ES90, que percorre até 524 km por carga, uma diferença de 46 km em relação ao líder.

Confira o ranking, que considera a versão de maior autonomia de cada modelo:

BMW iX3: 570 km;

570 km; Volvo ES90: 524 km;

524 km; BMW iX: 498 km;

498 km; Caoa Changan Avatr 11 : 497 km;

: 497 km; Porsche Cayenne Electric: 493 km;

493 km; Zeekr 7X: 491 km;

491 km; Chevrolet Blazer EV: 481 km;

481 km; Audi A6 Avant e-tron: 474 km;

474 km; BMW i7: 467 km;

467 km; Volvo EX90: 459 km.

O que explica a autonomia do BMW iX3?

O BMW iX3 é o primeiro modelo da plataforma Neue Klasse, que servirá de base para cerca de 40 lançamentos da montadora até 2027. A nova arquitetura também acompanha uma reformulação significativa do design dos veículos.

Um dos fatores que contribuem para o alcance é a bateria de 108,7 kWh, formada por células cilíndricas integradas à estrutura do carro. A capacidade energética, combinada à eficiência do conjunto e à recuperação de energia durante as frenagens, ajuda a ampliar a distância percorrida.

A aerodinâmica também tem papel importante: o modelo apresenta coeficiente de arrasto de 0,24.

No ciclo europeu WLTP, a BMW declara autonomia de até 805 km para o iX3. O número é cerca de 41% superior ao alcance registrado pelo Inmetro, que utiliza critérios próprios de avaliação.

BMW iX3 - Foto: Divulgação

Qual carro elétrico roda mais até R$ 200 mil?



O Geely EX5 Pro lidera entre os modelos com preço de até R$ 200 mil. Com bateria de lítio-ferro-fosfato de 60,22 kWh, o SUV percorre até 413 km por carga e custa R$ 195.800.

O modelo chegou ao mercado brasileiro em julho de 2025 e acumulou 2.967 emplacamentos, conforme os dados apresentados no levantamento.

Veja os dez elétricos com maior autonomia nessa faixa de preço:

Geely EX5 Pro: 413 km — R$ 195.800;

413 km — R$ 195.800; MG MG4 Comfort 64 kWh: 364 km — R$ 184.600;

364 km — R$ 184.600; MG MG4 Urban: 358 km — R$ 154.990;

358 km — R$ 154.990; GWM Ora 5: 349 km — R$ 159.000;

349 km — R$ 159.000; BYD Dolphin Plus: 330 km — R$ 184.800;

330 km — R$ 184.800; GAC Aion Y Premium: 318 km — R$ 175.990;

318 km — R$ 175.990; GWM Ora 03 BEV58: 315 km — R$ 169.000;

315 km — R$ 169.000; GAC Aion ES: 314 km — R$ 170.990;

314 km — R$ 170.990; GAC Aion UT Elite: 310 km — R$ 159.990;

310 km — R$ 159.990; JAC e-JS4: 307 km — R$ 189.900.

Modelos compactos são mais eficientes

Além da autonomia, o levantamento mostra diferenças no consumo de energia conforme o porte dos veículos. Os modelos da categoria Extra Grande do Inmetro registram média de 416 km por carga, enquanto os subcompactos têm alcance médio de 223 km.

Entre os carros com menor consumo energético da tabela estão os compactos chineses BYD Dolphin Mini GL e Geely EX2, ambos com índice de 0,39 megajoule por quilômetro (MJ/km).

O Geely EX2 Pro também aparece com o menor custo por quilômetro de autonomia, de R$ 428, conforme o indicador informado no levantamento.

Traseira GWM Ora 5 - Foto: Divulgação GWM

Quais elétricos têm a menor autonomia?



Na outra ponta do ranking, o JAC e-JS1 apresenta a menor autonomia entre os carros de passeio avaliados: 181 km por carga.

Quando os veículos comerciais também entram na comparação, o menor alcance é do furgão Farizon V6E, com 156 km.

Ao todo, 57 versões avaliadas pelo Inmetro conseguem superar a marca de 400 km por carga. O resultado mostra a diferença de alcance entre os modelos disponíveis no mercado brasileiro, que varia conforme as características e a categoria de cada veículo.