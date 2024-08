Veja: Estudantes criam pomada à base de plantas e resíduos orgânicos

O projeto foi desenvolvido por estudantes do ensino público de Casa Nova, localizado no Semiárido baiano - Foto: Arquivo pessoal

Estreou hoje, 12, no canal do A TARDE Play no Youtube, o programa Bahia Faz Ciência, com o objetivo de valorizar e divulgar o conhecimento voltado para a área de ciência e educação na Bahia, destacando projetos de inovação, desenvolvidos por estudantes e com a orientação de professores da rede pública de ensino.

Com apresentação da cientista e influenciadora digital, Kananda Eller (@deusacientista), o primeiro episódio tem como tema ‘Pomadas Cicatrizantes À Base de Plantas e Resíduos Orgânicos’, desenvolvido por estudantes de Casa Nova, localizado no Semiárido baiano.

“Neste primeiro episódio, vocês vão ver duas meninas negras juntamente com uma professora de química, que produziram uma pomada a partir dos conhecimentos que haviam tido através das experiências das avós delas, com o uso de plantas, e também a partir dos conhecimentos que elas tinham da bibliografia científica. As meninas já viajaram para mostrar o que elas tinham desenvolvido, já foram premiadas. É fantástico, é muito bom ver elas produzindo e ensinando como elas fizeram”, adianta Kananda, entusiasmada.

O projeto das alunas Lara de Carvalho, Mariane Santos e Mirela Rodrigues, orientadas pela professora orientadora Andréa Araújo, ganhou destaque na Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (Feciba) e foi desenvolvido como parte do Programa Ciência na Escola, promovido pela Secretaria da Educação (SEC).

Orientadas pela professora Andréa Araújo, o projeto ganhou destaque na Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (Feciba) | Foto: Arquivo pessoal

A ideia surgiu da necessidade de criar alternativas naturais para o tratamento de feridas em comunidades rurais. A pomada que foi desenvolvida, utiliza-se do pinhão manso, da faveleira e da casca de banana, plantas reconhecidas por suas propriedades curativas e cicatrizantes.



A 1ª temporada



O programa, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), faz parte de uma série audiovisual que contém 10 episódios. Cada um deles é dedicado a projetos de inovação conduzidos por professores e executados por alunos da rede pública de ensino. Através de dinâmicas e entrevistas, os participantes detalham as etapas, os objetivos e os desafios encontrados durante a criação de seus projetos, os quais abordam questões importantes e buscam melhorar a qualidade de vida em áreas como saúde, educação e segurança.

O programa tem como objetivo valorizar e divulgar o conhecimento voltado para a ciência e a educação na Bahia, destacando projetos de inovação | Foto: Arquivo pessoal

“O Bahia Faz Ciência é uma série em que a gente vai contar o que os estudantes dos colégios estaduais da Bahia, e não só de Salvador, estão produzindo nas escolas. E é muito bonito ver o quanto que eles estão participando, estão caminhando, mediante aos recursos que eles têm, no lugar que eles estão, e o quanto isso pode ser um grande potencial para a ciência no nosso país, porque a gente não vai ficar importando conhecimento, porque a gente precisa do conhecimento da ciência aqui. É muito bom ver a juventude sendo estimulados”, adianta Kananda, sobre essa primeira temporada.

Assista ao programa completo: