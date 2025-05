Batekoo anuncia turnê nacional em Salvador e outras capitais

A BATEKOO anuncia sua turnê nacional! A nova temporada de festas começa em junho e passará por seis capitais brasileiras. São Paulo recebe a primeira edição, seguida por Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Brasília. Os ingressos já estão disponíveis pela Shotgun, com exceção de Brasília, que abrirá vendas em breve. Novas datas serão divulgadas ao longo das próximas semanas.

Fundada em Salvador, a iniciativa nasceu como uma festa e se consolidou como uma plataforma cultural de impacto voltada à juventude negra e LGBTQIAPN+. Com atuação nacional dos eventos, ações formativas e projetos que valorizam as identidades afro-brasileiras, da música à moda, do empreendedorismo à educação.

Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis com valores entre R$ 26 e R$ 31, a depender da cidade. Os preços variam de acordo com cada edição da turnê, reforçando o compromisso em manter o acesso democrático e popular às suas festas e experiências culturais em todo o país.

SERVIÇO - BATEKOO (Turnê Nacional 2025)

São Paulo - 7 de junho

Porto Alegre - 20 de junho

Rio de Janeiro - 5 de julho

Salvador - 11 de julho

Belo Horizonte - 19 de julho

Brasília - 25 de julho – vendas em breve