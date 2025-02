Benzaê estreia no MAM com Maria Gadú e samba no pôr do sol

O line-up conta com Maria Gadú - Foto: Divulgação

A primeira edição da festa 'Benzaê' acontece no dia 9 de fevereiro, a partir das 13h, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador. O evento reúne artistas de diferentes estilos musicais e promete uma experiência ao ar livre com vista para a Baía de Todos os Santos.

O line-up conta com Maria Gadú, cantora e compositora conhecida por sucessos como 'Shimbalaiê' e 'Dona Cila', além dos grupos de samba Benzadeus, 'Bom Te Ver' e 'Samba Maria', que trazem diferentes influências do gênero. A festa também terá a presença da DJ Gabi da Oxe.

Organizado pela Posh Agência, Bomfim Produções e Periferia do Futuro, o evento tem ingressos à venda no Ticketmaker, com valores que variam entre R$ 80 e R$ 3.000, de acordo com as categorias disponíveis.