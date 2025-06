Esquenta de São João movimenta o Pelourinho com shows gratuitos - Foto: Divulgação

O Pelourinho recebe mais uma edição do Esquenta de São João na quinta-feira, 29 de maio, a partir das 18h, no Largo Tereza Batista. A entrada é gratuita. Sob a liderança do cantor Jairo Barboza, o evento contará com participações de Viny Brasil, Cacau com Leite, Trio Nordestino e Tio Barnabé.

A iniciativa integra o projeto “Viva o Pelô”, promovido pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), com apoio da Prefeitura de Penedo e da Secretaria de Turismo da Bahia. A programação antecipa o clima dos festejos juninos no Centro Histórico de Salvador.