Feira Vegana em Salvador faz edição de Dia das Mães

Programação inclui uma variedade de expositores - Foto: Divulgação

Nos dias 3 e 4 de maio, das 10h às 17h, o Parque da Cidade Joventino Silva será palco da Feira Vegana Salvador – Edição Especial: Todas as Mães.

A programação inclui uma variedade de expositores com produtos 100% veganos, desde alimentação até cosméticos, moda e artesanato.

A entrada é gratuita.

Compaixão e amor pelos animais definem o vegano

Compaixão. Talvez seja esta a palavra que melhor define aqueles que, por convicção, preferem não comer carne de animais. Para os veganos, esta ideologia busca o fim da exploração e crueldade com os animais. Por isso, quando se assumem veganos, não consomem nenhum produto de origem animal. Além de serem veganos, são também ativistas. Assim, além dos alimentos, também não usam roupas e calçados de couro e outras peles, cosméticos, produtos de higiene, limpeza, e evitam empreendimentos que envolvam animais para entretenimento, como as atividades do circo, entre outros tipos de empreendimentos de origem animal. ( @existasemcrueldade)

