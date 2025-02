Grátis: Jovens negros exibem curtas na Mostra CineAfro

Mostra é a última etapa do Cinerê - Foto: Amanda Chung

No dia 30 de janeiro, o Teatro Sesi Casa Branca, na Cidade Baixa, será palco da Mostra CineAfro: Narrativas em Movimento, que exibirá 14 curtas-metragens produzidos por jovens negros e indígenas de Salvador, com apoio de R$ 5 mil.

O evento, gratuito e com interpretação em Libras, acontecerá das 13h30 às 19h, e incluirá bate-papos com os diretores e um show de encerramento com Zéu Lobo.

A mostra é a última etapa do Cinerê, projeto da Pé de Erê Produções que capacita novos cineastas negros, e conta com a participação de 214 pessoas na produção das obras.