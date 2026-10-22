Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > A TARDE AGRO

A TARDE AGRO

Após doença de Newcastle, governo declara emergência zoossanitária

A doença de Newcastle é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres

Carla Melo
Por
| Atualizada em
Governo declarou emergência após detecção
Governo declarou emergência após detecção - Foto: Divulgação

Após a detecção de doença de Newcastle em uma granja de perus, em Santa Catarina, o governo federal decretou estado de emergência zoossanitária por 60 dias em cidades nos municípios de Nova Itaberaba, Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim

A emergência foi declarada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e resultou na restrição da importação da carne de frango brasileira para pelo menos cinco parceiros comerciais:

Tudo sobre A Tarde Agro em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • México
  • China
  • Chile
  • Malásia
  • Arábia Saudita

"O Mapa também notificou oficialmente a ocorrência à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e comunicou o foco aos parceiros comerciais bilaterais, compartilhando as informações técnicas iniciais sobre o evento e as medidas sanitárias adotadas".

Doença de Newcastle

A doença de Newcastle é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres, causada por vírus virulento do paramixovírus aviário do sorotipo 1 (APMV-1). A granja tem cerca de 6 mil aves e não foram destinadas à produção de carne para consumo.

Leia Também:

A TARDE AGRO

Praga invisível do agro é 3ª maior do país e ameaça safras 26/27
Praga invisível do agro é 3ª maior do país e ameaça safras 26/27 imagem

A TARDE AGRO

Parasita que devora carne chega a cavalos e acende alerta no campo
Parasita que devora carne chega a cavalos e acende alerta no campo imagem

DA SOLUÇÃO À INVASÃO

Espécie agressiva de joaninhas invade o Brasil e ameaça plantações
Espécie agressiva de joaninhas invade o Brasil e ameaça plantações imagem

O estabelecimento foi interditado pelo Serviço Veterinário Oficial, com a suspensão da movimentação de aves, mantendo-as na propriedade, até atualização da investigação.

Os sintomas são:

  • Espirros e respiração ofegante;
  • Asas caídas
  • Pernas distendidas
  • Torção de cabeça e pescoço
  • Falta de apetite
  • Diarreia esverdeada.

Doença atinge humanos?

Apesar de ser uma doença altamente contagiosa e ter tido medidas de contenção para controlar a ocorrência, segundo a OMSA, a doença é classificada como uma zoonose de menor importância, o que significa que o vírus pode infectar pessoas, mas as manifestações clínicas geralmente são leves e passageiras. A conjuntivite está entre os principais sintomas associados à infecção humana.

A exposição ocorre sobretudo pelo contato direto com aves infectadas ou materiais contaminados, situação que merece atenção especial entre profissionais envolvidos na criação, no manejo e na manipulação desses animais.

O consumo de produtos avícolas permanece seguro, sem contraindicações, informou o MAPA, em nota oficial. Portanto, o consumo de carnes e ovos devidamente cozidos continua sendo considerado seguro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

agronegócio brasil

Relacionadas

Mais lidas