Newcastle: o que se sabe sobre nova doença descoberta em granja?

Uma nova doença descoberta em uma granja de perus, em Nova Itaberaba, em Santa Catarina, no domingo, 18, fez com que o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atuasse com medidas de controle, contenção e erradicação do foco na região.

A doença de Newcastle é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres, causada por vírus virulento do paramixovírus aviário do sorotipo 1 (APMV-1). A granja tem cerca de 6 mil aves e não foram destinadas à produção de carne para consumo.

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O estabelecimento foi interditado pelo Serviço Veterinário Oficial, com a suspensão da movimentação de aves, mantendo-as na propriedade, até atualização da investigação.

O que é o Newcastle?

A doença de Newcastle (DNC) é uma enfermidade viral altamente contagiosa e frequentemente grave, registrada em todo o mundo, que afeta mais de 200 espécies de aves. registrada em todo o mundo.

Os sintomas são:

Espirros e respiração ofegante;

Asas caídas

Pernas distendidas

Torção de cabeça e pescoço

Falta de apetite

Diarreia esverdeada.

Doença pode atingir humanos?

Apesar de ser uma doença altamente contagiosa e ter tido medidas de contenção para controlar a ocorrência, segundo a OMSA, a doença é classificada como uma zoonose de menor importância, o que significa que o vírus pode infectar pessoas, mas as manifestações clínicas geralmente são leves e passageiras. A conjuntivite está entre os principais sintomas associados à infecção humana.

A exposição ocorre sobretudo pelo contato direto com aves infectadas ou materiais contaminados, situação que merece atenção especial entre profissionais envolvidos na criação, no manejo e na manipulação desses animais.

O consumo de produtos avícolas permanece seguro, sem contraindicações, informou o MAPA, em nota oficial. Portanto, o consumo de carnes e ovos devidamente cozidos continua sendo considerado seguro.

Impacto econômico

Um dia após a divulgação da investigação, o MAPA anunciou que algumas restrições temporárias foram impostas em alguns países ao Brasil. Alguns produtos tiveram exportações suspensas, entre eles estão:

Suspensão de importação provenientes de todo o Brasil (México):

Aves vivas;

Carne e miúdos de aves;

Ovos férteis;

Pintinhos de até três dias;

Aves canoras, ornamentais ou de rapina destinadas à comercialização;

Aves de companhia.

Suspensão das importações provenientes de Santa Catarina (China):

Carne de aves)

Suspensão das importações provenientes de Santa Catarina (Chile)

Ovos férteis;

Ovos SPF;

Pintinhos de um dia;

Aves ornamentais;

Carne fresca de aves;

Ovos para consumo humano;

Produtos cárneos contendo carne fresca de aves

No caso da China, a restrição foi limitada a Santa Catarina após negociação conduzida pelo governo brasileiro. A atuação do Mapa permitiu evitar a suspensão das importações provenientes de todo o território nacional.

“O Mapa mantém articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores, fornecendo informações técnicas sobre a ocorrência e as medidas de controle adotadas. A atuação busca assegurar a transparência das informações e avançar nas tratativas para a retomada segura do comércio, em conformidade com os requisitos sanitários de cada mercado”, disse o ministério em nota.

O MAPA não informou o impacto na balança comercial com a suspensão das exportação a esses países.

Newcastle no Brasil

O foco em Nova Itaberaba é o primeiro registro da doença no país desde o caso confirmado em 17 de julho de 2024, em Anta Gorda (RS). Naquele episódio, o Brasil comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) a conclusão das ações de controle. A emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul foi encerrada em agosto daquele ano.