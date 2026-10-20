A TARDE AGRO
Newcastle: o que se sabe sobre nova doença descoberta em granja?
A enfermidade viral foi descoberta no dia 18 de outubro, em um estabelecimento de avicultura
Uma nova doença descoberta em uma granja de perus, em Nova Itaberaba, em Santa Catarina, no domingo, 18, fez com que o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atuasse com medidas de controle, contenção e erradicação do foco na região.
A doença de Newcastle é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres, causada por vírus virulento do paramixovírus aviário do sorotipo 1 (APMV-1). A granja tem cerca de 6 mil aves e não foram destinadas à produção de carne para consumo.
O estabelecimento foi interditado pelo Serviço Veterinário Oficial, com a suspensão da movimentação de aves, mantendo-as na propriedade, até atualização da investigação.
O que é o Newcastle?
A doença de Newcastle (DNC) é uma enfermidade viral altamente contagiosa e frequentemente grave, registrada em todo o mundo, que afeta mais de 200 espécies de aves. registrada em todo o mundo.
Os sintomas são:
- Espirros e respiração ofegante;
- Asas caídas
- Pernas distendidas
- Torção de cabeça e pescoço
- Falta de apetite
- Diarreia esverdeada.
Doença pode atingir humanos?
Apesar de ser uma doença altamente contagiosa e ter tido medidas de contenção para controlar a ocorrência, segundo a OMSA, a doença é classificada como uma zoonose de menor importância, o que significa que o vírus pode infectar pessoas, mas as manifestações clínicas geralmente são leves e passageiras. A conjuntivite está entre os principais sintomas associados à infecção humana.
A exposição ocorre sobretudo pelo contato direto com aves infectadas ou materiais contaminados, situação que merece atenção especial entre profissionais envolvidos na criação, no manejo e na manipulação desses animais.
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O consumo de produtos avícolas permanece seguro, sem contraindicações, informou o MAPA, em nota oficial. Portanto, o consumo de carnes e ovos devidamente cozidos continua sendo considerado seguro.
Impacto econômico
Um dia após a divulgação da investigação, o MAPA anunciou que algumas restrições temporárias foram impostas em alguns países ao Brasil. Alguns produtos tiveram exportações suspensas, entre eles estão:
Suspensão de importação provenientes de todo o Brasil (México):
- Aves vivas;
- Carne e miúdos de aves;
- Ovos férteis;
- Pintinhos de até três dias;
- Aves canoras, ornamentais ou de rapina destinadas à comercialização;
- Aves de companhia.
Suspensão das importações provenientes de Santa Catarina (China):
- Carne de aves)
Suspensão das importações provenientes de Santa Catarina (Chile)
- Ovos férteis;
- Ovos SPF;
- Pintinhos de um dia;
- Aves ornamentais;
- Carne fresca de aves;
- Ovos para consumo humano;
- Produtos cárneos contendo carne fresca de aves
No caso da China, a restrição foi limitada a Santa Catarina após negociação conduzida pelo governo brasileiro. A atuação do Mapa permitiu evitar a suspensão das importações provenientes de todo o território nacional.
“O Mapa mantém articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores, fornecendo informações técnicas sobre a ocorrência e as medidas de controle adotadas. A atuação busca assegurar a transparência das informações e avançar nas tratativas para a retomada segura do comércio, em conformidade com os requisitos sanitários de cada mercado”, disse o ministério em nota.
O MAPA não informou o impacto na balança comercial com a suspensão das exportação a esses países.
Newcastle no Brasil
O foco em Nova Itaberaba é o primeiro registro da doença no país desde o caso confirmado em 17 de julho de 2024, em Anta Gorda (RS). Naquele episódio, o Brasil comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) a conclusão das ações de controle. A emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul foi encerrada em agosto daquele ano.