Após 60 dias, frango e mel ganham sinal verde para exportação à UE

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Após 60 dias de suspensão temporária, o frango e o mel brasileiros voltam a ter sinal verde para a comercialização à União Europeia (UE). A Comissão Europeia entendeu que os controles adotados pelo Brasil para impedir o uso de determinados antimicrobianos na produção dos alimentos são suficientes para atender às exigências sanitárias do bloco.

Entre os dias 24 de agosto e 4 de setembro, a comissão realizou uma auditoria para medidas implementadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para adequar as exportações brasileiras às novas regras europeias, que entraram em vigor em 3 de setembro.

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O parecer positivo do relatório final foi publicado nesta segunda-feira, 28, e foi divulgado pelo SBT News.

Segundo os auditores, o arcabouço legal, os manuais de procedimentos, o treinamento dos fiscais e os controles oficiais adotados pelo Brasil são capazes de garantir o cumprimento das restrições europeias.

De acordo com o site, o documento ainda afirma que o sistema, apesar de ter sido implantado recentemente, estava funcionando de forma efetiva nos dois setores avaliados.

Sem previsão para a carne bovina

O Brasil foi retirado da lista de países autorizados a fornecer produtos de origem animal à União Europeia devido a novas exigências relacionadas ao uso de antimicrobianos na produção.

Apesar do cenário positivo para o frango e o mel, o retorno da carne bovina, no entanto, enfrenta barreiras mais complexas e pode levar mais de dois anos para ser regularizado. O processo para regularizar a exportação de carne bovina, entretanto, é mais longo e complexo.

Há uma semana, a expectativa era de que os produtos já voltassem às gôndolas europeias em 60 dias, dependendo da formalização do Brasil na lista de fornecedores do bloco europeu, e diante de uma possível sinalização positiva para o Brasil.

O Portal A TARDE entrou em contato com o MAPA para obter mais informações sobre o relatório e aguarda retorno.