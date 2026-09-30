Cães invadem propriedade rural e matam cerca de 37 aves na Bahia

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z dona de uma uma propriedade rural de Quixabeira, na região norte da Bahia, teve um grande prejuízo após cães atacarem o aviário do local. Cerca de 37 aves foram mortas.

A mulher informou que 17 fragos novos e 20 galinhas foram mortas. Ela revelou que nenhum dos animais que estava no terreiro sobreviveu.

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“Lembro que tinha 17 franguinhos e mais de 20 galinhas. Não ficou nenhuma viva no terreiro”, lamentou a proprietária.

De acordo com relatos de moradores, esta não a primeira vez que aves são atacadas por cães na região. As ações têm sido frequentes, inclusive com ataques também a caprinos. As informações são do Blog do Ril de Beto.