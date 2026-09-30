ATAQUE ANIMAL
Cães invadem propriedade rural e matam cerca de 37 aves na Bahia
Dona revelou que os cães mataram 17 frangos e 20 galinhas
z dona de uma uma propriedade rural de Quixabeira, na região norte da Bahia, teve um grande prejuízo após cães atacarem o aviário do local. Cerca de 37 aves foram mortas.
A mulher informou que 17 fragos novos e 20 galinhas foram mortas. Ela revelou que nenhum dos animais que estava no terreiro sobreviveu.
“Lembro que tinha 17 franguinhos e mais de 20 galinhas. Não ficou nenhuma viva no terreiro”, lamentou a proprietária.
De acordo com relatos de moradores, esta não a primeira vez que aves são atacadas por cães na região. As ações têm sido frequentes, inclusive com ataques também a caprinos. As informações são do Blog do Ril de Beto.