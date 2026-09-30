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ACIDENTE FATAL

Empresário morre após bater moto na traseira de caminhão na Bahia

O homem seguia para um imóvel rural quando sofreu o acidente na BA-238

Andrêzza Moura
Por
Homem é mais conhecido na comunidade como Tonho da Lua
Homem é mais conhecido na comunidade como Tonho da Lua - Foto: Reprodução redes sociais

O empresário do ramo de mecânica Antonio Carlos Ferraz dos Santos, de 50 anos, morreu nesta terça-feira, 29, após se envolver em um acidente na rodovia BA-238, no trecho que liga os municípios de Itabela e Guaratinga, no extremo sul da Bahia.

Tonho da Lua, como era mais conhecido, seguia de motocicleta quando bateu na traseira de um caminhão.

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Familiares revelaram que ele estava indo para um imóvel rural, na comunidade de Escadinha para alimentar os animais. A Polícia Civil ainda apura o que motivou o acidente.

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acidente moto empresário morto Guaratinga Itabela

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