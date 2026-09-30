Empresário morre após bater moto na traseira de caminhão na Bahia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O empresário do ramo de mecânica Antonio Carlos Ferraz dos Santos, de 50 anos, morreu nesta terça-feira, 29, após se envolver em um acidente na rodovia BA-238, no trecho que liga os municípios de Itabela e Guaratinga, no extremo sul da Bahia.

Tonho da Lua, como era mais conhecido, seguia de motocicleta quando bateu na traseira de um caminhão.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Familiares revelaram que ele estava indo para um imóvel rural, na comunidade de Escadinha para alimentar os animais. A Polícia Civil ainda apura o que motivou o acidente.