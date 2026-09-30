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FATALIDADE

Homem morre após ser atropelado enquanto andava de bicicleta na Bahia

Ele sofreu lesões graves, teve uma das pernas amputadas e morreu após dois dias internado

Andrêzza Moura
Por
Homem ficou internado até esta terça-feira, 29
Homem ficou internado até esta terça-feira, 29 - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem identificado como Reginaldo de Moura Barbosa morreu na manhã desta terça-feira, 29, após sofrer um acidente de trânsito, na Avenida Doutor Luís Sande, em Amargosa, na região do Vale do Jiquiriça.

Segundo informações de populares, ele seguia pela via de bicicleta, no domingo, 27, quando foi atingido por um veículo.

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Reginaldo sofreu lesões gravíssimas, inclusive, teve uma das pernas amputadas. Ele foi levado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde permaneceu internado até falecer. O sepultamento dele aconteceu nesta quarta-feira, 30, em Amargosa.

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acidente Bahia Amargosa

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