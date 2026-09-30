FATALIDADE
Homem morre após ser atropelado enquanto andava de bicicleta na Bahia
Ele sofreu lesões graves, teve uma das pernas amputadas e morreu após dois dias internado
Um homem identificado como Reginaldo de Moura Barbosa morreu na manhã desta terça-feira, 29, após sofrer um acidente de trânsito, na Avenida Doutor Luís Sande, em Amargosa, na região do Vale do Jiquiriça.
Segundo informações de populares, ele seguia pela via de bicicleta, no domingo, 27, quando foi atingido por um veículo.
Reginaldo sofreu lesões gravíssimas, inclusive, teve uma das pernas amputadas. Ele foi levado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde permaneceu internado até falecer. O sepultamento dele aconteceu nesta quarta-feira, 30, em Amargosa.