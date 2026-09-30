Bahia cria mais de 90 mil empregos formais em agosto; veja setores que mais contrataram

O mês de agosto foi muito movimentado para os trabalhadores na Bahia, visto que, de acordo com a pesquisa do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o estado realizou mais de 90 mil admissões no período. Tal marca fez com que a Bahia fosse o estado que mais contratou na Região Nordeste no período.

Ao todo, foram registradas 94.195 admissões no oitavo mês de 2026; dessas, cerca de 44% são oriundas do setor de Serviços, repartição essa que foi a líder em contratações do período.

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Vale resslatar que, em comparação ao Novo Caged de julho de 2026, o estado apresentou um crescimento no número de admissões, saltando de 91.042 como registrado no último senso, para quase 95 mil, como visto na pesquisa mais recente.

Quais setores foram os que mais contrataram na Bahia?

Além do setor de Serviços, outras repartições também apresentaram uma grande participação no total das mais de 90 mil contratações registradas na Bahia. Veja os números de contratação de acordo com o Novo Caged de agosto de 2026:

Tabela de contratações e demissões do Novo Caged - Foto: Divulgação | Novo Caged

Em comparação ao último mês, é possível notar alterações na tabela de quantidade de contratações por setor, como:

Serviços, Comércio e Construção apresentaram um aumento nas admissões;

Indústria e Agropecuária sofreram uma diminuição no número de contratações.

Homens foram os mais contratados

Dentre as quase 95 mil admissões feitas no mês de agosto na Bahia, a pesquisa do Novo Caged aponta que 58.755 são homens; esse número representa mais de 62% das pessoas contratadas. Quando comparamos com o senso de julho, a quantidade de homens contratados aumentou em 2.205.

Enquanto isso, no mesmo período, em agosto foram contratadas 35.440 mulheres contra 34.492 admitidas em julho.

Tabela de demissões de homens e mulheres no Novo Caged - Foto: Divulgação | Novo Caged

Salário médio de admissão diminuiu

Apesar do grande número de admissões, um ponto negativo foi registrado durante o período de transição do Novo Caged de junho de 2026 para agosto: o salário médio de admissão diminuiu.

No censo anterior, o salário médio de admissão na Bahia em julho de 2026 foi de R$ 2.143,43, porém, já na pesquisa de agosto foi registrado o valor de R$ 2.112,42, sofrendo uma redução de -1,13%.

Muitas contratações, porém, muitas demissões

Mesmo que o número de contratações tenha sido surpreendente e alto, em contrapartida, o estado da Bahia também apresentou o número de 82.548 desligamentos, aponta a pesquisa do Novo Caged 2026.

Ainda assim, mesmo que a quantidade de demissões possa ser considerado alto, ainda houve uma diminuição quando comparamos com os 86.150 desligamentos apresentados no Novo Caged de julho de 2026.

Porém, mesmo com grandes números de demissões, a pesquisa do Novo Caged 2026 aponta que o estado ainda ficou com o segundo melhor saldo entre admissões e desligamentos na Região Nordeste, 11.647, perdendo somente para o estado de Pernambuco, que ficou com um saldo de 13.428.

Contratações da Região Nordeste no Novo Caged - Foto: Divulgação | Novo Caged

Qual foi o setor que mais demitiu?

Assim como foi líder nas contratações, o setor de Serviços foi o que mais demitiu pessoas em agosto de 2026, com 35.163 desligamentos.

Veja as demissões em todos os setores:

Somado a isso, assim como foram líderes nas admissões, os homens também foram os que mais sofreram com desligamentos, sendo 52.014 contra 30.534 mulheres demitidas.