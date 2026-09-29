Brasil registra um milhão de veículos elétricos e híbridos vendidos

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O mercado automotivo brasileiro alcançou a marca de um milhão de veículos eletrificados e híbridos vendidos. O volume engloba os emplacamentos acumulados desde o início da série histórica da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) em 2012.

Crescimento das vendas no setor automotivo

O volume de comercialização apresentou aceleração nos últimos 12 meses. Quase 40% do total histórico foi comercializado apenas nos primeiros 9 meses de 2026.

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A participação dos modelos eletrificados e híbridos ultrapassou 20% das vendas mensais de veículos leves novos no país.

Modelos líderes de mercado

Os veículos puramente elétricos (BEVs) e os híbridos plug-in (PHEVs) lideram os emplacamentos do período. Marcas como BYD e GWM concentram a maior fatia das vendas com automóveis como o Dolphin Mini, Dolphin e a linha Haval H6.

Impacto na infraestrutura e recarga

A expansão da frota impulsiona a instalação de pontos de recarga pública e privada nas principais capitais e rodovias do territorio nacional. Os municípios concentram a maioria dos eletropostos instalados por concessionárias de energia e empresas do setor privado.

Projeções para os próximos anos

As montadoras planejam o lançamento de novos modelos fabricados no Brasil para o periodo entre 2026 e 2030. Os incentivos fiscais e as regras de importação definem o ritmo de produção industrial e comercialização dos veículos eletrificados no mercado interno.