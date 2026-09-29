Jetour lança SUV híbrido plug-in de 7 lugares no Brasil

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O Jetour S08, programado para ser lançado neste segundo semestre, destaca-se no mercado de utilitários esportivos de grande porte. O modelo prioriza a eficiência do sistema híbrido plug-in para uso familiar.

Dimensões e espaço interno

Espaço interno Jetour S08 - Foto: Divulgação

O veículo mede 4.810 milímetros de comprimento, 1.930 milímetros de largura e 1.705 milímetros de altura. A distância entre eixos totaliza 2.820 milímetros, acomodando sete ocupantes em três fileiras.

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Versões e preços

Jetour S08 - Foto: Divulgação

O modelo posiciona-se acima da linha S06 e abaixo dos utilitários T1 e T2. As estimativas de preço para o mercado nacional apontam valores na faixa de R$ 250 mil, competindo diretamente com utilitários híbridos equivalentes. Nos mercados internacionais, o utilitário possui valor inicial aproximado de 26.900 euros.

Motorização e desempenho

Sistema Híbrido

O conjunto propulsor integra um motor a combustão 1.5 turbo a componentes elétricos. A calibragem prioriza a otimização do consumo de combustível.

Bateria e alcance

A alimentação elétrica utiliza uma bateria CATL de 18,4 kWh. A autonomia puramente elétrica oscila entre 85 quilômetros e 108 quilômetros, segundo os padrões de teste.

Tecnologia e conectividade

Interior Jetour S08 - Foto: Divulgação

Painel e multimídia

A cabine dispõe de uma tela central de 15,6 polegadas com ajuste de inclinação. O processamento de dados emprega o chip Snapdragon 8155.

Segurança e conforto

O interior oferece saídas de ar dedicadas para as fileiras traseiras. Os sistemas de auxílio à condução incluem frenagem autônoma de emergência e câmera de 540 graus.