FICHA TÉCNICA COMPLETA
Jetour lança SUV híbrido plug-in de 7 lugares no Brasil
Desenvolvido para o mercado familiar, utilitário esportivo combina motor 1.5 turbo com bateria CATL
O Jetour S08, programado para ser lançado neste segundo semestre, destaca-se no mercado de utilitários esportivos de grande porte. O modelo prioriza a eficiência do sistema híbrido plug-in para uso familiar.
Dimensões e espaço interno
O veículo mede 4.810 milímetros de comprimento, 1.930 milímetros de largura e 1.705 milímetros de altura. A distância entre eixos totaliza 2.820 milímetros, acomodando sete ocupantes em três fileiras.
Versões e preços
O modelo posiciona-se acima da linha S06 e abaixo dos utilitários T1 e T2. As estimativas de preço para o mercado nacional apontam valores na faixa de R$ 250 mil, competindo diretamente com utilitários híbridos equivalentes. Nos mercados internacionais, o utilitário possui valor inicial aproximado de 26.900 euros.
Motorização e desempenho
Sistema Híbrido
O conjunto propulsor integra um motor a combustão 1.5 turbo a componentes elétricos. A calibragem prioriza a otimização do consumo de combustível.
Bateria e alcance
A alimentação elétrica utiliza uma bateria CATL de 18,4 kWh. A autonomia puramente elétrica oscila entre 85 quilômetros e 108 quilômetros, segundo os padrões de teste.
Tecnologia e conectividade
Painel e multimídia
A cabine dispõe de uma tela central de 15,6 polegadas com ajuste de inclinação. O processamento de dados emprega o chip Snapdragon 8155.
Segurança e conforto
O interior oferece saídas de ar dedicadas para as fileiras traseiras. Os sistemas de auxílio à condução incluem frenagem autônoma de emergência e câmera de 540 graus.