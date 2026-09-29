Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

LINHA EX PRESTIGE

Novo Kia Sportage: o híbrido de 178 cavalos, tela de 24" e rodas 19"

Saiba consumo, preço, itens de série e detalhes do Kia Sportage híbrido

Jair Mendonça Jr
Por
Novo Kia Sportage
Novo Kia Sportage - Foto: Divulgação Kia

O Kia Sportage consolida sua posição no mercado automotivo nacional como um SUV médio focado em eficiência energética, tecnologia embarcada e design diferenciado.

Comercializado na versão topo de linha EX Prestige, o modelo adota arquitetura mecânica eletrificada para atender às demandas de consumo e desempenho do segmento.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Versões e preços

Novo Kia Sportage
Novo Kia Sportage - Foto: Divulgação Kia

O utilitário esportivo é distribuído em configuração única no mercado brasileiro, incorporando todo o pacote de itens de série disponíveis para a linha.

  • Kia Sportage EX Prestige (híbrido MHEV): preço sugerido de tabela de R$ 267.190, com variações promocionais praticadas na rede de concessionárias da marca que podem reduzir o valor para R$ 247.190 dependendo da campanha vigente.

Motorização e desempenho híbrido

Motor Novo Kia Sportage
Motor Novo Kia Sportage - Foto: Divulgação Kia

Sob o capô, o conjunto propulsor combina um motor térmico a combustão com um sistema elétrico auxiliar de baixa voltagem.

  • Motor a combustão: 1.6L Turbo T-GDI a gasolina
  • Sistema elétrico: híbrido leve (MHEV) de 48 volts
  • Potência combinada: 178 cv
  • Torque máximo: 27 kgfm
  • Transmissão: automática de 7 marchas com dupla embreagem (DCT)

Essa tecnologia auxilia no alívio de esforço do motor a gasolina durante as arrancadas e retomadas, resultando em índices aprimorados de economia de combustível em percursos urbanos e rodoviários.

Conectividade e interior

Interior Novo Kia Sportage
Interior Novo Kia Sportage - Foto: Divulgação Kia

O habitáculo prioriza a ergonomia e a digitalização dos comandos por meio de superfícies integradas no painel dianteiro.

  • Display panorâmico: tela curva integrada de 24,6 polegadas que une o painel de instrumentos digital e a central multimídia.
  • Conectividade: espelhamento sem fio para os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.
  • Conforto térmico e ajustes: bancos revestidos em material sintético com regulagens elétricas, além de funções integradas de aquecimento e ventilação para os ocupantes dos assentos dianteiros.

Segurança e auxílios à condução

Novo Kia Sportage
Novo Kia Sportage - Foto: Divulgação Kia

O pacote tecnológico de segurança ativa, denominado Kia Drive Wise, reúne diversos subsistemas eletrônicos voltados à proteção dos ocupantes:

  • Piloto automático adaptativo (SCC)
  • Assistente de permanência e centralização em faixa
  • Sistema de frenagem autônoma de emergência (FCA)
  • Alerta de ponto cego e tráfego cruzado traseiro
  • Câmeras com visão panorâmica de 360 graus

Design externo e rodas

Novo Kia Sportage
Novo Kia Sportage - Foto: Divulgação Kia

A carroceria adota vincos marcantes alinhados à linguagem visual global da montadora.

  • Conjunto ótico: faróis em LED com assinatura luminosa diurna batizada de Star Map.
  • Rodas: rodas de liga leve com acabamento diamantado e diâmetro de 19 polegadas, calçadas com pneus de perfil adequado para o uso urbano e rodoviário.

Leia Também:

UTILITÁRIO ESPORTIVO

Jaecoo 5 estreia em Salvador com motor híbrido e bancos para pets
Jaecoo 5 estreia em Salvador com motor híbrido e bancos para pets imagem

DACIA HIPSTER

Renault planeja carro elétrico de 3 metros por menos de R$ 60 mil
Renault planeja carro elétrico de 3 metros por menos de R$ 60 mil imagem

LANÇAMENTO

Novo Omoda 4 híbrido chega ao Brasil com 224 cavalos
Novo Omoda 4 híbrido chega ao Brasil com 224 cavalos imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Kia

Relacionadas

Mais lidas