Novo Kia Sportage: o híbrido de 178 cavalos, tela de 24" e rodas 19"

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O Kia Sportage consolida sua posição no mercado automotivo nacional como um SUV médio focado em eficiência energética, tecnologia embarcada e design diferenciado.

Comercializado na versão topo de linha EX Prestige, o modelo adota arquitetura mecânica eletrificada para atender às demandas de consumo e desempenho do segmento.

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Versões e preços

Novo Kia Sportage - Foto: Divulgação Kia

O utilitário esportivo é distribuído em configuração única no mercado brasileiro, incorporando todo o pacote de itens de série disponíveis para a linha.

Kia Sportage EX Prestige (híbrido MHEV): preço sugerido de tabela de R$ 267.190 , com variações promocionais praticadas na rede de concessionárias da marca que podem reduzir o valor para R$ 247.190 dependendo da campanha vigente.

Motorização e desempenho híbrido

Motor Novo Kia Sportage - Foto: Divulgação Kia

Sob o capô, o conjunto propulsor combina um motor térmico a combustão com um sistema elétrico auxiliar de baixa voltagem.

Motor a combustão : 1.6L Turbo T-GDI a gasolina

: 1.6L Turbo T-GDI a gasolina Sistema elétrico : híbrido leve (MHEV) de 48 volts

: híbrido leve (MHEV) de 48 volts Potência combinada : 178 cv

: 178 cv Torque máximo : 27 kgfm

: 27 kgfm Transmissão : automática de 7 marchas com dupla embreagem (DCT)

Essa tecnologia auxilia no alívio de esforço do motor a gasolina durante as arrancadas e retomadas, resultando em índices aprimorados de economia de combustível em percursos urbanos e rodoviários.

Conectividade e interior

Interior Novo Kia Sportage - Foto: Divulgação Kia

O habitáculo prioriza a ergonomia e a digitalização dos comandos por meio de superfícies integradas no painel dianteiro.

Display panorâmico : tela curva integrada de 24,6 polegadas que une o painel de instrumentos digital e a central multimídia.

: tela curva integrada de 24,6 polegadas que une o painel de instrumentos digital e a central multimídia. Conectividade : espelhamento sem fio para os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

: espelhamento sem fio para os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Conforto térmico e ajustes : bancos revestidos em material sintético com regulagens elétricas, além de funções integradas de aquecimento e ventilação para os ocupantes dos assentos dianteiros.

Segurança e auxílios à condução

Novo Kia Sportage - Foto: Divulgação Kia

O pacote tecnológico de segurança ativa, denominado Kia Drive Wise, reúne diversos subsistemas eletrônicos voltados à proteção dos ocupantes:

Piloto automático adaptativo (SCC)

Assistente de permanência e centralização em faixa

Sistema de frenagem autônoma de emergência (FCA)

Alerta de ponto cego e tráfego cruzado traseiro

Câmeras com visão panorâmica de 360 graus

Design externo e rodas

Novo Kia Sportage - Foto: Divulgação Kia

A carroceria adota vincos marcantes alinhados à linguagem visual global da montadora.