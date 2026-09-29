LINHA EX PRESTIGE
Novo Kia Sportage: o híbrido de 178 cavalos, tela de 24" e rodas 19"
Saiba consumo, preço, itens de série e detalhes do Kia Sportage híbrido
O Kia Sportage consolida sua posição no mercado automotivo nacional como um SUV médio focado em eficiência energética, tecnologia embarcada e design diferenciado.
Comercializado na versão topo de linha EX Prestige, o modelo adota arquitetura mecânica eletrificada para atender às demandas de consumo e desempenho do segmento.
Versões e preços
O utilitário esportivo é distribuído em configuração única no mercado brasileiro, incorporando todo o pacote de itens de série disponíveis para a linha.
- Kia Sportage EX Prestige (híbrido MHEV): preço sugerido de tabela de R$ 267.190, com variações promocionais praticadas na rede de concessionárias da marca que podem reduzir o valor para R$ 247.190 dependendo da campanha vigente.
Motorização e desempenho híbrido
Sob o capô, o conjunto propulsor combina um motor térmico a combustão com um sistema elétrico auxiliar de baixa voltagem.
- Motor a combustão: 1.6L Turbo T-GDI a gasolina
- Sistema elétrico: híbrido leve (MHEV) de 48 volts
- Potência combinada: 178 cv
- Torque máximo: 27 kgfm
- Transmissão: automática de 7 marchas com dupla embreagem (DCT)
Essa tecnologia auxilia no alívio de esforço do motor a gasolina durante as arrancadas e retomadas, resultando em índices aprimorados de economia de combustível em percursos urbanos e rodoviários.
Conectividade e interior
O habitáculo prioriza a ergonomia e a digitalização dos comandos por meio de superfícies integradas no painel dianteiro.
- Display panorâmico: tela curva integrada de 24,6 polegadas que une o painel de instrumentos digital e a central multimídia.
- Conectividade: espelhamento sem fio para os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.
- Conforto térmico e ajustes: bancos revestidos em material sintético com regulagens elétricas, além de funções integradas de aquecimento e ventilação para os ocupantes dos assentos dianteiros.
Segurança e auxílios à condução
O pacote tecnológico de segurança ativa, denominado Kia Drive Wise, reúne diversos subsistemas eletrônicos voltados à proteção dos ocupantes:
- Piloto automático adaptativo (SCC)
- Assistente de permanência e centralização em faixa
- Sistema de frenagem autônoma de emergência (FCA)
- Alerta de ponto cego e tráfego cruzado traseiro
- Câmeras com visão panorâmica de 360 graus
Design externo e rodas
A carroceria adota vincos marcantes alinhados à linguagem visual global da montadora.
- Conjunto ótico: faróis em LED com assinatura luminosa diurna batizada de Star Map.
- Rodas: rodas de liga leve com acabamento diamantado e diâmetro de 19 polegadas, calçadas com pneus de perfil adequado para o uso urbano e rodoviário.