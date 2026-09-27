LANÇAMENTO
Novo Omoda 4 híbrido chega ao Brasil com 224 cavalos
Modelo híbrido pleno dispensa tomada e aposta em motor 1.5 turbo para encarar o T-Cross
A marca Omoda & Jaecoo programa o lançamento do Omoda 4 no mercado brasileiro para o último trimestre de 2026. O modelo compacto integra a estratégia de expansão da fabricante asiática no segmento de veículos eletrificados do país.
O utilitário esportivo mede 4,40 metros de comprimento. O porte aproxima o veículo de concorrentes como o Volkswagen T-Cross. A montadora posiciona o produto na base de seu catálogo nacional.
Mecânica e sistema híbrido pleno
Conjunto motriz e potência
O veículo utiliza motor 1.5 turbo a gasolina associado a um propulsor elétrico. O sistema híbrido pleno desenvolve 224 cavalos de potência combinada.
Recarga e eficiência energética
A tecnologia HEV dispensa o uso de tomadas externas. O sistema recupera energia durante frenagens e desacelerações, enquanto o computador gerencia os motores de forma autônoma.
Desempenho e aceleração
Dados preliminares indicam aceleração de zero a cem quilômetros por hora em 7,5 segundos. A velocidade máxima atinge 179 quilômetros por hora. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia não publicou os índices oficiais de consumo até o momento.
Testes dinâmicos e avaliação de pista
Avaliações internacionais demonstram o comportamento do conjunto motriz em circuitos fechados e vias públicas. As provas de pista medem a resposta do motor 1.5 turbo com o sistema elétrico sob aceleração plena.
Durante os testes de frenagem, o sistema de recuperação regenerativa atua na desaceleração e alimenta a bateria de tração.
A suspensão demonstra estabilidade em curvas executadas em velocidades elevadas. As medições de torque aferem a entrega de potência imediata nas arrancadas e retomadas de velocidade.
Faixa de preço e concorrência
Analistas do setor automotivo estimam valores entre 130 mil e 150 mil reais. A tabela oficial permanece indefinida pela montadora.
O modelo disputa espaço comercial com utilitários esportivos compactos dotados de combustão interna e motorização eletrificada. As vendas começam entre os meses de outubro e dezembro de 2026.