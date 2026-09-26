GWM revela SUV híbrido 4x4 dia 28 com autonomia de 200 km

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A Great Wall Motors (GWM) anunciou o lançamento do SUV híbrido Big Dog na China, com estreia oficial agendada para esta segunda. O modelo combina motorização eletrificada, tração integral e foco em uso misto.

Desempenho e tração

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No quesito desempenho, o conjunto mecânico entrega torque de 68,3 kgfm e realiza a aceleração de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos. A tração é do tipo 4x4.

Eficiência e tecnologias de condução

Em relação à eficiência energética, os dados oficiais apontam consumo de até 17,7 km/l. Para os sistemas de assistência à condução, o utilitário esportivo integra um conjunto de 26 sensores dedicados ao suporte ao motorista.

Ficha técnica completa

Motorização : sistema híbrido composto por motor térmico 1.5 turbo a gasolina e motores elétricos.

: sistema híbrido composto por motor térmico 1.5 turbo a gasolina e motores elétricos. Tração : integral inteligente 4x4.

: integral inteligente 4x4. Desempenho : aceleração de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos.Torque máximo combinado de 68,3 kgfm.Consumo: Até 17,7 km/l.

Dimensões do Big Dog

Comprimento: 4,62 metros.

4,62 metros. Distância entre eixos : aproximadamente 2,81 metros.

Segurança e Tecnologia

Conjunto de 26 sensores para sistemas de assistência à condução.

Central multimídia integrada e painel de instrumentos digital.

Versões e valores

Versões : o utilitário conta com variações voltadas ao uso urbano e configurações com foco em apelo off-road, além de diferentes opções de autonomia em modo puramente elétrico no mercado chinês.

: o utilitário conta com variações voltadas ao uso urbano e configurações com foco em apelo off-road, além de diferentes opções de autonomia em modo puramente elétrico no mercado chinês. Valores : na China, os preços iniciais partem de faixa estimada equivalente entre 109.800 e 183.800 yuans (valores sujeitos a variações conforme a configuração e sem incidência de impostos de importação para o Brasil).

Disponibilidade e mercado

Até o momento, a montadora não divulgou a potência combinada total, a tabela de preços oficial consolidada para o mercado chinês nem a confirmação de importação ou comercialização do modelo para o mercado brasileiro.