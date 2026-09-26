Toyota Hilux para CNPJ tem desconto de R$ 66.544

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A Toyota mantém tabela de vendas diretas para a picape Hilux voltada a empresas e produtores rurais. As reduções de preço chegam a R$ 66.544 dependendo da versão escolhida. Os valores promocionais seguem vigentes nas concessionárias autorizadas da marca.

Tabela de preços e descontos

Toyota Hilux - Foto: Divulgação Toyota

As reduções incidem sobre o valor de tabela de fábrica. A modalidade contempla configurações de cabine simples e cabine dupla.

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Cabine Chassi MT : preço de tabela de R$ 256.390 reduzido para R$ 197.420 (desconto de R$ 58.970).

: preço de tabela de R$ 256.390 reduzido para R$ 197.420 (desconto de R$ 58.970). Cabine Simples M T: preço de tabela de R$ 265.390 reduzido para R$ 204.350 (desconto de R$ 61.040).

T: preço de tabela de R$ 265.390 reduzido para R$ 204.350 (desconto de R$ 61.040). Power Pack AT : preço de tabela de R$ 288.990 reduzido para R$ 222.445 (desconto de R$ 66.544).

Requisitos para faturamento