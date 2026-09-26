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Toyota Hilux para CNPJ tem desconto de R$ 66.544

Concessionárias Toyota aplicam descontos em vendas diretas para empresas e produtores rurais

Jair Mendonça Jr
Por
Toyota Hilux
Toyota Hilux - Foto: Divulgação Toyota

A Toyota mantém tabela de vendas diretas para a picape Hilux voltada a empresas e produtores rurais. As reduções de preço chegam a R$ 66.544 dependendo da versão escolhida. Os valores promocionais seguem vigentes nas concessionárias autorizadas da marca.

Tabela de preços e descontos

Toyota Hilux
Toyota Hilux - Foto: Divulgação Toyota

As reduções incidem sobre o valor de tabela de fábrica. A modalidade contempla configurações de cabine simples e cabine dupla.

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  • Cabine Chassi MT: preço de tabela de R$ 256.390 reduzido para R$ 197.420 (desconto de R$ 58.970).
  • Cabine Simples MT: preço de tabela de R$ 265.390 reduzido para R$ 204.350 (desconto de R$ 61.040).
  • Power Pack AT: preço de tabela de R$ 288.990 reduzido para R$ 222.445 (desconto de R$ 66.544).

Requisitos para faturamento

  • A aquisição por meio de CNPJ exige a apresentação do cartão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ativo.
  • Produtores rurais devem apresentar a Inscrição Estadual vigente ou o Cadastro de Produtores.
  • O faturamento ocorre diretamente pelo canal de vendas corporativas da montadora.

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