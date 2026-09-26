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Nissan Kait Active 2027 fica mais barato, mas perde itens de série

Versão de entrada do SUV da Nissan perde itens de tecnologia mas ganha rodas de liga leve

Jair Mendonça Jr
Por
Nissan Kait Active 2027
Nissan Kait Active 2027 - Foto: Divulgação Nissan

A Nissan alterou a configuração da versão de entrada Active do SUV Kait (Kicks) para a linha 2027. A montadora retirou a central multimídia com tela de oito polegadas e dois dos quatro alto-falantes originais.

Com essa modificação, a variante passou a contar apenas com dois alto-falantes instalados nas portas dianteiras e sem o sistema de entretenimento de fábrica.

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Nissan Kait Active 2027
Nissan Kait Active 2027 - Foto: Divulgação Nissan

Em contrapartida à remoção dos itens eletrônicos, a montadora incluiu rodas de liga leve de dezessete polegadas como equipamento padrão nessa versão.

O preço sugerido permaneceu em R$ 117.990, mantendo o modelo elegível para isenções fiscais destinadas ao público PcD, faixa na qual o valor comercializado é reduzido para R$ 97.990.

Repercussão e posicionamento de mercado

Nissan Kait Active 2027
Nissan Kait Active 2027 - Foto: Divulgação Nissan

Consumidores que realizaram reservas ou negociações recentes manifestaram insatisfação com a supressão do equipamento tecnológico.

A ausência da central multimídia obriga os proprietários a instalarem telas por meio de acessórios de concessionária ou serviços de terceiros para recuperar a conectividade com smartphones.

A manutenção do teto de preço viabiliza a competitividade da versão no segmento de utilitários esportivos compactos voltados para frotistas e compradores com isenção, mesmo com a redução nos itens de conforto interno e sistema de som.

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