Nissan Kait Active 2027 fica mais barato, mas perde itens de série

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A Nissan alterou a configuração da versão de entrada Active do SUV Kait (Kicks) para a linha 2027. A montadora retirou a central multimídia com tela de oito polegadas e dois dos quatro alto-falantes originais.

Com essa modificação, a variante passou a contar apenas com dois alto-falantes instalados nas portas dianteiras e sem o sistema de entretenimento de fábrica.

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Nissan Kait Active 2027 - Foto: Divulgação Nissan

Em contrapartida à remoção dos itens eletrônicos, a montadora incluiu rodas de liga leve de dezessete polegadas como equipamento padrão nessa versão.

O preço sugerido permaneceu em R$ 117.990, mantendo o modelo elegível para isenções fiscais destinadas ao público PcD, faixa na qual o valor comercializado é reduzido para R$ 97.990.

Repercussão e posicionamento de mercado

Nissan Kait Active 2027 - Foto: Divulgação Nissan

Consumidores que realizaram reservas ou negociações recentes manifestaram insatisfação com a supressão do equipamento tecnológico.

A ausência da central multimídia obriga os proprietários a instalarem telas por meio de acessórios de concessionária ou serviços de terceiros para recuperar a conectividade com smartphones.

A manutenção do teto de preço viabiliza a competitividade da versão no segmento de utilitários esportivos compactos voltados para frotistas e compradores com isenção, mesmo com a redução nos itens de conforto interno e sistema de som.