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Carro novo ou seminovo: qual é a melhor escolha?
Compare os prós, contras e a desvalorização para fazer o melhor negócio na compra do seu carro
A decisão entre comprar um carro novo (zero quilômetro) ou um modelo seminovo depende diretamente das suas prioridades financeiras, do seu nível de tolerância a manutenções e do valor que você atribui à tecnologia e à garantia.
Ambas as opções possuem vantagens claras que mudam conforme o momento do mercado.
Desvalorização na revenda
A desvalorização é um dos fatores mais pesados no custo total de posse de um automóvel.
- Carro novo: sofre a maior parte da depreciação logo nos primeiros anos de uso. Assim que o veículo sai da concessionária, a perda de valor pode chegar a taxas expressivas.
- Seminovo: como já passou pelo período de maior queda de preço inicial, o seminovo costuma oferecer uma curva de desvalorização muito mais suave e previsível.
Quais os principais lançamentos de carro de 2026?
O mercado automotivo traz novidades importantes voltadas para eficiência energética, eletrificação e SUVs compactos. Entre os principais destaques e expectativas de lançamentos de modelos novos no Brasil, destacam-se:
- Novidades eletrificadas e SUVs: modelos como o esperado Jeep Avenger, a picape intermediária Renault Niagara e opções eletrificadas da BYD e Caoa Chery movimentam as concessionárias.
- Tecnologia de ponta: os carros zero-quilômetro chegam equipados com centrais multimídias avançadas, pacotes completos de assistência à condução (ADAS) e motorizações híbridas mais econômicas.
O que considerar antes de comprar um carro novo?
Se a sua escolha for por um modelo zero-quilômetro, coloque na balança os seguintes pontos:
- Garantia de fábrica: você conta com cobertura total mecânica por alguns anos, o que reduz drasticamente imprevistos financeiros no curto prazo.
- Previsibilidade e cheiro de novo: nenhuma peça sofreu desgaste prévio e o histórico do veículo começa exclusivamente com você.
- Custo mais alto: o preço de aquisição é superior e o valor do seguro pode ser mais elevado em comparação a versões anteriores do mesmo porte.
As orientações de compra para seminovo mudam?
Sim, a estratégia de compra muda completamente de figura, exigindo cuidados redobrados:
- Análise de procedência: é fundamental verificar o histórico de manutenções, checar se há pendências de documentação/multas e realizar uma vistoria cautelar detalhada.
- Custo-benefício superior: com o mesmo orçamento de um carro novo "básico", é possível adquirir um seminovo de categoria superior e muito mais equipado.
- Atenção à garantia: veículos seminovos muitas vezes já perderam a garantia de fábrica, exigindo uma reserva financeira para eventuais manutenções de peças de desgaste natural.