Carro novo ou seminovo: qual é a melhor escolha?

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A decisão entre comprar um carro novo (zero quilômetro) ou um modelo seminovo depende diretamente das suas prioridades financeiras, do seu nível de tolerância a manutenções e do valor que você atribui à tecnologia e à garantia.

Ambas as opções possuem vantagens claras que mudam conforme o momento do mercado.

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Desvalorização na revenda

A desvalorização é um dos fatores mais pesados no custo total de posse de um automóvel.

Carro novo : sofre a maior parte da depreciação logo nos primeiros anos de uso. Assim que o veículo sai da concessionária, a perda de valor pode chegar a taxas expressivas.

: sofre a maior parte da depreciação logo nos primeiros anos de uso. Assim que o veículo sai da concessionária, a perda de valor pode chegar a taxas expressivas. Seminovo : como já passou pelo período de maior queda de preço inicial, o seminovo costuma oferecer uma curva de desvalorização muito mais suave e previsível.

Quais os principais lançamentos de carro de 2026?

O mercado automotivo traz novidades importantes voltadas para eficiência energética, eletrificação e SUVs compactos. Entre os principais destaques e expectativas de lançamentos de modelos novos no Brasil, destacam-se:

Novidades eletrificadas e SUVs : modelos como o esperado Jeep Avenger, a picape intermediária Renault Niagara e opções eletrificadas da BYD e Caoa Chery movimentam as concessionárias.

: modelos como o esperado Jeep Avenger, a picape intermediária Renault Niagara e opções eletrificadas da BYD e Caoa Chery movimentam as concessionárias. Tecnologia de ponta : os carros zero-quilômetro chegam equipados com centrais multimídias avançadas, pacotes completos de assistência à condução (ADAS) e motorizações híbridas mais econômicas.

O que considerar antes de comprar um carro novo?

Se a sua escolha for por um modelo zero-quilômetro, coloque na balança os seguintes pontos:

Garantia de fábrica : você conta com cobertura total mecânica por alguns anos, o que reduz drasticamente imprevistos financeiros no curto prazo.

: você conta com cobertura total mecânica por alguns anos, o que reduz drasticamente imprevistos financeiros no curto prazo. Previsibilidade e cheiro de novo : nenhuma peça sofreu desgaste prévio e o histórico do veículo começa exclusivamente com você.

: nenhuma peça sofreu desgaste prévio e o histórico do veículo começa exclusivamente com você. Custo mais alto : o preço de aquisição é superior e o valor do seguro pode ser mais elevado em comparação a versões anteriores do mesmo porte.

As orientações de compra para seminovo mudam?

Sim, a estratégia de compra muda completamente de figura, exigindo cuidados redobrados: