Renault Niagara chega ao Brasil em novembro com motor turbo de 160 cv

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A Renault inicia as vendas da picape Niagara no mercado brasileiro em novembro. O modelo posiciona-se no segmento de intermediárias, com dimensões equivalentes às da Fiat Toro.

Motorização e transmissão

Traseira Renault Niagara - Foto: Divulgação Renault

O conjunto mecânico utiliza o propulsor 1.3 TCe turbo flex de quatro cilindros e injeção direta. A potência atinge 160 cavalos e o torque é de 27,5 kgfm quando abastecido com etanol.

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A configuração de entrada emprega transmissão manual de seis marchas. As versões superiores utilizam câmbio automático de dupla embreagem (EDC) com seis velocidades.

Sistema de tração e desempenho

A linha oferece opções de tração dianteira e integral (4x4). O sistema 4x4 prioriza o eixo dianteiro em condições normais e transfere torque para a traseira conforme a necessidade de aderência, podendo dividir a força em proporção de até 50% para cada eixo.

O seletor de modos de condução inclui os perfis Eco, Conforto, Esportivo, Inteligente, Lama-Areia e Off-Road. A suspensão traseira é independente do tipo multilink e os freios utilizam discos nas quatro rodas. O vão livre do solo é de 233 mm nas versões com tração integral.

Dimensões e capacidade de carga

Renault Niagara - Foto: Divulgação Renault

As medidas da versão 4x4 registram 4,94 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,72 metro de altura e 2,96 metros de distância entre-eixos.

A caçamba apresenta 938 litros de volume e suporta carga útil de 654 kg. O reboque atinge 710 kg. A área de carga conta com oito pontos de amarração e tomada de 12 volts.

Espaço interno e tecnologia

Interior Renault Niagara - Foto: Divulgação Renault

A cabine acomoda cinco ocupantes. O encosto do banco traseiro possui inclinação de 25 graus e o espaço para os joelhos é de 200 mm. Um compartimento interno de 36 litros situa-se atrás dos assentos.

O painel integra instrumentos digitais em tela de 10,2 polegadas e central multimídia de 10,1 polegadas com sistemas integrados.

O pacote de segurança inclui seis airbags, controle de velocidade adaptativo com função Stop & Go, frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego, câmeras de visão 360 graus e sistema de estacionamento automático.

Produção e cronograma

A fabricação ocorre na unidade industrial de Santa Isabel, na Argentina. A projeção de volume produtivo é de 65 mil unidades anuais, com destinação de 70% do total para exportação.

Os preços oficiais de lançamento e a distribuição dos equipamentos por versão serão divulgados pela montadora antes de novembro. Uma variação híbrida da plataforma está programada para o mercado nacional em 2027.