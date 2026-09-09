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DADOS TÉCNICOS E DESEMPENHO

Audi lança elétrico com mais autonomia que BYD Dolphin Mini

Hatch elétrico compacto da marca alemã foca em alta eficiência e autonomia de até 646 km

Jair Mendonça Jr
Por
Audi A2 e-tron
Audi A2 e-tron - Foto: Divulgação Audi

A Audi apresentou o A2 e-tron, modelo compacto 100% elétrico com autonomia de até 646 quilômetros no ciclo WLTP. O veículo marca o retorno da fabricante alemã ao segmento de carros compactos com foco na otimização de consumo de energia.

Dados técnicos e desempenho

Audi A2 e-tron
Audi A2 e-tron - Foto: Divulgação Audi

A versão equipada com bateria de 61 kWh e pacote de eficiência apresenta consumo de 12,8 kWh a cada 100 quilômetros rodados. Este índice de consumo é inferior ao registrado pelo BYD Dolphin Mini. A linha disponibiliza opções de motorização entre 125 kW e 240 kW, com tração traseira em todas as configurações.

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A aceleração de zero a 100 quilômetros por hora ocorre em 5,7 segundos na versão topo de gama. O coeficiente aerodinâmico registrado é de 0,24, resultado obtido por meio de alterações na carroceria, assoalho carenado e rodas com desenho aerodinâmico.

Dimensões e capacidade

Interior Audi A2 e-tron
Interior Audi A2 e-tron - Foto: Divulgação Audi
  • Comprimento: 4,32 metros
  • Largura: 1,79 metro
  • Altura: 1,55 metro
  • Distância entre eixos: 2,77 metros
  • Porta-malas: 396 litros (1.336 litros com os bancos rebatidos)

Disponibilidade e preço

Audi A2 e-tron
Audi A2 e-tron - Foto: Divulgação Audi

O modelo utiliza componentes compartilhados da linha de produção na fábrica de Ingolstadt. O início das encomendas na Europa ocorre em setembro de 2026, com preço inicial estabelecido em 38.200 euros.

A montadora não confirmou a comercialização do A2 e-tron no mercado brasileiro até o momento.

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