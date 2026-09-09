ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Citroën C3 2027 mantém preço abaixo de R$ 80 mil e ganha itens
Hatch traz motor turbo de 130 cv, novas opções de cores e sensor de estacionamento nas versões
A montadora divulgou a tabela de preços e especificações para a linha 2027 do Citroën C3 no mercado brasileiro. O modelo mantém a configuração inicial abaixo de R$ 80 mil e incorpora adições em equipamentos de série nas versões superiores.
Tabela de preços do Citroën C3 2027
- Citroën C3 Live Go (1.0 MT): R$ 77.990
- Citroën C3 Live Plus (1.0 MT): R$ 87.990
- Citroën C3 Feel Plus (1.0 MT): R$ 91.490
- Citroën C3 XTR (1.0 MT): R$ 93.990
- Citroën C3 YOU! (1.0 Turbo CVT): R$ 113.990
Especificações técnicas e motorização
As quatro primeiras opções da gama utilizam o motor 1.0 Firefly aspirado. Este propulsor gera potência máxima de 75 cv e torque de 10,7 kgfm, operando com transmissão manual de cinco velocidades.
A configuração de topo (YOU!) emprega o motor 1.0 Turbo 200. O conjunto fornece potência máxima de 130 cv e torque de 20,4 kgfm, acoplado a uma transmissão automática do tipo CVT que simula sete marchas.
As dimensões permanecem inalteradas em relação aos anos anteriores
- Comprimento: 3,98 metros
- Distância entre-eixos: 2,54 metros
- Capacidade do porta-malas: 315 litros
- Alterações de Equipamentos por Versão
A atualização de linha contempla inserções específicas de itens tecnológicos e de segurança
- Live Go: traz ar-condicionado, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus, chave canivete, computador de bordo e rodas de 15 polegadas.
- Live Plus: adiciona sistema multimídia com tela de 10,25 polegadas, conexões sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, comandos de áudio no volante, banco do motorista com regulagem de altura, barras de teto e alarme.
- Feel Plus: incorpora câmera de ré, painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas, rodas de liga leve diamantadas de 15 polegadas, retrovisores elétricos, luzes diurnas em LED e vidros elétricos traseiros.
- XTR: insere sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado automático e digital, faróis de neblina, pneus de uso misto (Pirelli Scorpion ATR 205/60) e elementos estéticos externos e internos específicos.
- YOU!: agrega o motor turbo de 130 cv, transmissão automática CVT, controle e limitador de velocidade, sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado automático e digital, além de acabamento interno e rodas escurecidas.
Opções de cores
O catálogo de cores passa a contemplar a tonalidade Vermelho Rubi sem acréscimo de valor financeiro. As pinturas Branco Polar e Sting Gray entram no portfólio de opções com exclusividade para a versão XTR.