Citroën C3 2027 mantém preço abaixo de R$ 80 mil e ganha itens

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A montadora divulgou a tabela de preços e especificações para a linha 2027 do Citroën C3 no mercado brasileiro. O modelo mantém a configuração inicial abaixo de R$ 80 mil e incorpora adições em equipamentos de série nas versões superiores.

Tabela de preços do Citroën C3 2027

Traseira Citroën C3 2027 - Foto: Divulgação Citroën

Citroën C3 Live Go (1.0 MT): R$ 77.990

(1.0 MT): R$ 77.990 Citroën C3 Live Plus (1.0 MT): R$ 87.990

(1.0 MT): R$ 87.990 Citroën C3 Feel Plus (1.0 MT): R$ 91.490

(1.0 MT): R$ 91.490 Citroën C3 XTR (1.0 MT): R$ 93.990

(1.0 MT): R$ 93.990 Citroën C3 YOU! (1.0 Turbo CVT): R$ 113.990

Especificações técnicas e motorização

Interior Citroën C3 2027 - Foto: Divulgação Citroën

As quatro primeiras opções da gama utilizam o motor 1.0 Firefly aspirado. Este propulsor gera potência máxima de 75 cv e torque de 10,7 kgfm, operando com transmissão manual de cinco velocidades.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A configuração de topo (YOU!) emprega o motor 1.0 Turbo 200. O conjunto fornece potência máxima de 130 cv e torque de 20,4 kgfm, acoplado a uma transmissão automática do tipo CVT que simula sete marchas.

As dimensões permanecem inalteradas em relação aos anos anteriores

Porta malas Citroën C3 2027 - Foto: Divulgação Citroën

Comprimento: 3,98 metros

Distância entre-eixos: 2,54 metros

Capacidade do porta-malas: 315 litros

Alterações de Equipamentos por Versão

A atualização de linha contempla inserções específicas de itens tecnológicos e de segurança

Live Go : traz ar-condicionado, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus, chave canivete, computador de bordo e rodas de 15 polegadas.

: traz ar-condicionado, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus, chave canivete, computador de bordo e rodas de 15 polegadas. Live Plus : adiciona sistema multimídia com tela de 10,25 polegadas, conexões sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, comandos de áudio no volante, banco do motorista com regulagem de altura, barras de teto e alarme.

: adiciona sistema multimídia com tela de 10,25 polegadas, conexões sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, comandos de áudio no volante, banco do motorista com regulagem de altura, barras de teto e alarme. Feel Plus : incorpora câmera de ré, painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas, rodas de liga leve diamantadas de 15 polegadas, retrovisores elétricos, luzes diurnas em LED e vidros elétricos traseiros.

: incorpora câmera de ré, painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas, rodas de liga leve diamantadas de 15 polegadas, retrovisores elétricos, luzes diurnas em LED e vidros elétricos traseiros. XTR : insere sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado automático e digital, faróis de neblina, pneus de uso misto (Pirelli Scorpion ATR 205/60) e elementos estéticos externos e internos específicos.

: insere sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado automático e digital, faróis de neblina, pneus de uso misto (Pirelli Scorpion ATR 205/60) e elementos estéticos externos e internos específicos. YOU! : agrega o motor turbo de 130 cv, transmissão automática CVT, controle e limitador de velocidade, sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado automático e digital, além de acabamento interno e rodas escurecidas.

Opções de cores

Citroën C3 2027 - Foto: Divulgação Citroën

O catálogo de cores passa a contemplar a tonalidade Vermelho Rubi sem acréscimo de valor financeiro. As pinturas Branco Polar e Sting Gray entram no portfólio de opções com exclusividade para a versão XTR.