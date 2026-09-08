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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ford lança F-150 Raptor e Mustang GT no Brasil

Picape V6 biturbo estreia em 2027 e versão V8 do esportivo chega este ano ao mercado nacional

Jair Mendonça Jr
Por
Ford lança Mustang GT no Brasil
Ford lança Mustang GT no Brasil - Foto: Divulgação Ford

A Ford confirmou oficialmente a chegada da F-150 Raptor e do Mustang GT Performance ao mercado brasileiro durante o Festival Interlagos, em São Paulo.

Os dois veículos integraram a exposição da marca no evento e marcam a estratégia de expansão do portfólio de alta performance da montadora no país.

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Especificações técnicas do Mustang GT Performancep

O Mustang GT Performance tem lançamento programado para o mercado brasileiro ainda este ano. O modelo posiciona-se no catálogo nacional ao lado da versão Dark Horse.

  • Motorização: V8 5.0 Coyote aspirado.
  • Potência: 492 cavalos.
  • Transmissão: Câmbio automático de 10 marchas.
  • Equipamentos: Freios Brembo de alta performance nos dois eixos e elementos visuais escurecidos (rodas, teto, retrovisores e aerofólio).
  • Cor inédita: Introdução da tonalidade Cinza Avalanche ao portfólio.

Cronograma de lançamento da F-150 Raptor

F-150 Raptor
F-150 Raptor - Foto: Motor1 Brasil

A F-150 Raptor tem estreia comercial definida para o início de 2027 no Brasil. A picape grande expande a linha Raptor no território nacional, que já conta com a Ranger Raptor.

  • Motorização: V6 3.5 EcoBoost biturbo.
  • Suspensão: Sistema com amortecedores FOX Racing direcionado ao uso off-road.
  • Posicionamento: O modelo complementa a linha da F-150 no país, formada atualmente pelas configurações Lariat, Lariat Black e Tremor.

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Ford Mustang GT Nova Ford F-150

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