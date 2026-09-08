UTILITÁRIO ESPORTIVO
Nova Mitsubishi Triton híbrida define base técnica do Pajero
Conheça os detalhes da nova picape híbrida e do SUV derivado com base técnica compartilhada
A Mitsubishi Motors oficializou detalhes da nova geração da picape Triton e do utilitário esportivo Pajero. Os modelos compartilham a mesma plataforma estrutural de chassi de longarinas e passam a incorporar sistemas de motorização eletrificada.
A produção dos veículos concentra-se no polo industrial da Tailândia, de onde ocorre a exportação para mercados globais, incluindo o Brasil.
Arquitetura mecânica e motorização eletrificada
A plataforma desenvolvida para a nova geração da Triton prioriza a rigidez torcional e a capacidade de carga.
O conjunto mecânico utiliza motor turbodiesel associado a tecnologias de hibridização, com foco na redução de emissões de poluentes e na manutenção do torque em rotações baixas para uso em terrenos acidentados.
O sistema de tração integral gerencia a distribuição de força entre os eixos por meio de seletores eletrônicos de modos de condução.
A suspensão foi redimensionada para absorver impactos em pisos irregulares sem comprometer a estabilidade em rodovias.
Identidade visual e projeções de mercado
As linhas externas seguem a nova linguagem de design da marca japonesa. A dianteira apresenta conjunto óptico vertical integrado a luzes diurnas em formato de "T", além de uma grade frontal de dimensões ampliadas.
Projeções digitais divulgadas por especialistas do setor automotivo antecipam que o utilitário esportivo Pajero herda os mesmos elementos estéticos frontais da picape, diferenciando-se pelo volume fechado da carroceria para acomodação de passageiros e bagagens.
Versões e valores no Brasil
A linha da nova geração da picape Triton é composta por diferentes configurações voltadas ao trabalho comercial ou ao uso pessoal.
- GL (manual): versão de entrada voltada para frotas, com preço inicial de referência em R$ 249.990.
- GL (automática): configuração intermediária de trabalho, com valor inicial de R$ 259.990.
- GLS: opção voltada para uso misto, comercializada por R$ 265.990.
- HPE: versão com acabamento superior e maior pacote de tecnologia, custando R$ 284.990.
- HPE-S: configuração de alto padrão, com preço de R$ 314.990.
- Katana: configuração topo de linha da gama, tabela de R$ 329.990 (podendo variar conforme pacotes de personalização e séries especiais comercializadas posteriormente).
Cronograma de lançamento comercial
A estreia global do utilitário ocorre no segundo semestre de 2026. A chegada ao mercado brasileiro está sob análise da representação local da marca, com expectativa de importação oficial nos meses seguintes ao início das vendas internacionais.