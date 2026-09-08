Nova Mitsubishi Triton híbrida define base técnica do Pajero

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A Mitsubishi Motors oficializou detalhes da nova geração da picape Triton e do utilitário esportivo Pajero. Os modelos compartilham a mesma plataforma estrutural de chassi de longarinas e passam a incorporar sistemas de motorização eletrificada.

A produção dos veículos concentra-se no polo industrial da Tailândia, de onde ocorre a exportação para mercados globais, incluindo o Brasil.

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Arquitetura mecânica e motorização eletrificada

Traseira nova geração da picape Pajero - Foto: Divulgação Mitsubishi

A plataforma desenvolvida para a nova geração da Triton prioriza a rigidez torcional e a capacidade de carga.

O conjunto mecânico utiliza motor turbodiesel associado a tecnologias de hibridização, com foco na redução de emissões de poluentes e na manutenção do torque em rotações baixas para uso em terrenos acidentados.

O sistema de tração integral gerencia a distribuição de força entre os eixos por meio de seletores eletrônicos de modos de condução.

A suspensão foi redimensionada para absorver impactos em pisos irregulares sem comprometer a estabilidade em rodovias.

Identidade visual e projeções de mercado

Nova geração da picape Pajero - Foto: Divulgação Mitsubishi

As linhas externas seguem a nova linguagem de design da marca japonesa. A dianteira apresenta conjunto óptico vertical integrado a luzes diurnas em formato de "T", além de uma grade frontal de dimensões ampliadas.

Projeções digitais divulgadas por especialistas do setor automotivo antecipam que o utilitário esportivo Pajero herda os mesmos elementos estéticos frontais da picape, diferenciando-se pelo volume fechado da carroceria para acomodação de passageiros e bagagens.

Versões e valores no Brasil

Interior nova geração da picape Pajero - Foto: Divulgação Mitsubishi

A linha da nova geração da picape Triton é composta por diferentes configurações voltadas ao trabalho comercial ou ao uso pessoal.

GL (manual) : versão de entrada voltada para frotas, com preço inicial de referência em R$ 249.990.

: versão de entrada voltada para frotas, com preço inicial de referência em R$ 249.990. GL (automática) : configuração intermediária de trabalho, com valor inicial de R$ 259.990.

: configuração intermediária de trabalho, com valor inicial de R$ 259.990. GLS : opção voltada para uso misto, comercializada por R$ 265.990.

: opção voltada para uso misto, comercializada por R$ 265.990. HPE : versão com acabamento superior e maior pacote de tecnologia, custando R$ 284.990.

: versão com acabamento superior e maior pacote de tecnologia, custando R$ 284.990. HPE-S : configuração de alto padrão, com preço de R$ 314.990.

: configuração de alto padrão, com preço de R$ 314.990. Katana : configuração topo de linha da gama, tabela de R$ 329.990 (podendo variar conforme pacotes de personalização e séries especiais comercializadas posteriormente).

Cronograma de lançamento comercial

A estreia global do utilitário ocorre no segundo semestre de 2026. A chegada ao mercado brasileiro está sob análise da representação local da marca, com expectativa de importação oficial nos meses seguintes ao início das vendas internacionais.