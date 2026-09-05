Conheça o primeiro carro elétrico da Volkswagen, o ID.4 e veja preços

Siga o A TARDE no Google

O primeiro carro 100% elétrico da Volkswagen, o ID.4, será oficialmente lançado no Brasil durante o Rock in Rio, no Rio de Janeiro (RJ), que acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

O SUV elétrico chegará ao Brasil em uma versão única, a Pro, custando R$ 299.990. Vale ressaltar que esse é o mesmo preço do Volkswagen Tiguan R-Line 2027.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Modelo já habitava o Brasil

A chegada propriamente dita do ID.4 no Brasil aconteceu no segundo semestre de 2023 por meio de um programa de assinatura da montadora alemã, o “Sign & Drive”, com prazos de 24 a 36 meses.

Conforme a Volkswagen, essa etapa foi utilizada para "coletar dados sobre o uso dos elétricos, bem como informações de desempenho".

Novo Volkswagen ID.4 - Foto: Divulgação

Com esse estudo de mercado, a montadora decidiu trazer um novo lote do ID.4 para o Brasil, mas dessa vez para vender em definitivo.

ID.4 chega para disputar mercado com gigante chinesa.

O primeiro modelo 100% elétrico da Volkswagen chega com a dura missão de disputar o mercado dos SUVs elétricos contra o BYD Yuan Plus, que é um pouco mais barato, custando R$ 269.990.

Sobre o carro

Chegando ao Brasil com atualizações, o ID.4 passa a entregar 286 cv. Quando comparado com o modelo anterior, o veículo definitivo entrega 82 cv a mais.

O torque teve um incremento ainda mais acentuado, passando de 31,6 kgfm para 55,6 kgfm, um aumento de 75%.

Novo Volkswagen ID.4 - Foto: Divulgação

Autonomia

De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), a autonomia homologada é de 389 km, com uma bateria de 79 kWh de capacidade.

O carregamento em corrente alternada (AC) é de 11 kW, enquanto na corrente contínua (DC) a potência chega a 185 kW. Neste último caso, a Volkswagen declara que é possível recuperar a carga de 10% a 80% em aproximadamente 30 minutos.

Desempenho

No quesito desempenho, o ID.4 acelera de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos e pode atingir uma velocidade máxima de 180 km/h.