BYD King supera Corolla e assume liderança nos sedãs médios

A BYD registrou a primeira posição no varejo automotivo da Bahia e do Nordeste no mês de agosto de 2026. A fabricante também alcançou a segunda colocação no ranking geral de vendas em ambas as regiões.

Os modelos BYD Dolphin Mini e BYD Dolphin ocuparam as primeiras posições de vendas no varejo nordestino e baiano. No cenário nacional, a empresa atingiu 24.467 veículos emplacados em agosto, alcançando 9,30% de participação de mercado entre automóveis e comerciais leves.

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No acumulado do ano de 2026, a montadora registrou 146.930 veículos emplacados. O crescimento percentual da marca no período foi de 118,69%, enquanto a média de crescimento do setor automotivo ficou em 19,78%.

No segmento de sedãs médios, o modelo BYD King superou o concorrente histórico, Toyota Corolla, e registrou 1.433 unidades licenciadas em agosto, atingindo 42,6% de participação de mercado na categoria.

“Nossa liderança no varejo e a consolidação na vice-liderança do mercado geral na Bahia e em todo o Nordeste, impulsionadas pelo forte desempenho que registramos em agosto, confirmam que a BYD se integrou de vez à rotina e aos sonhos do consumidor nordestino. Esse resultado demonstra a solidez do nosso momento comercial e reflete uma sintonia muito clara com a região, onde o mercado reconhece em nossos produtos a combinação perfeita entre tecnologia de ponta e acessibilidade. Seguimos acelerando forte para entregar exatamente o que o consumidor busca e liderar a transformação da mobilidade no Brasil, tendo o Nordeste como grande protagonista”, destaca o vice-presidente sênior da BYD Brasil e head comercial e de marketing da BYD Auto do Brasil, Alexandre Baldy.

O complexo industrial da empresa localizado em Camaçari, na Bahia, registrou mais de 120 mil veículos produzidos e sete mil funcionários diretos.