HÍBRIDO
Jaecoo 5 estreia no Brasil com baixo consumo e preço competitivo
Modelo híbrido traz 224 cv, consumo de até 15,5 km/l e duas versões para o mercado nacional
A Omoda & Jaecoo apresentou o Jaecoo 5 SHS-H no mercado brasileiro. O modelo híbrido pleno chega às concessionárias em setembro com preço estimado a partir de R$ 154.990.
O veículo integra a estratégia de expansão da Chery International no país. A versão inicial utiliza sistema híbrido a gasolina com potência combinada de 224 cv, unindo um motor 1.5 turbo de 135 cv a um propulsor elétrico de 204 cv.
Dimensões e desempenho
- O SUV compacto-médio mede 4,38 metros de comprimento, 1,86 metro de largura, 1,65 metro de altura e possui distância entre-eixos de 2,62 metros.
- Aceleração de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos.
- Consumo homologado pelo Inmetro de 15,5 km/l em percurso urbano e 13,7 km/l em rodovias.
- Rodas de 18 polegadas e teto panorâmico em todas as configurações.
Versões e mercado
O lançamento ocorre em duas versões: Comfort e Prestige. A cabine conta com central multimídia de 13,6 polegadas e bancos revestidos em organossilicone.
A fabricante planeja introduzir variantes flex, a combustão e totalmente elétricas para o modelo em etapas futuras. A ofensiva da marca no Brasil também contempla a chegada do Omoda E5 reestilizado e do SUV de grande porte Jaecoo 8.