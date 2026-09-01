Chevrolet Blazer EV tem desconto de R$ 138 mil antes da linha 2027

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A Chevrolet reduziu o preço do Blazer EV no Brasil. O SUV elétrico registra 222 unidades emplacadas em 2026. Concessionárias aplicam descontos de até R$ 138 mil para comercializar o estoque remanescente.

A versão RS 2025 passa de R$ 503.190 para R$ 364.812 na modalidade de venda direta em Brasília.

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Outras revendas em São Paulo praticam reduções de R$ 50 mil ou exigem veículo elétrico usado na troca. Os automóveis disponíveis correspondem aos anos/modelo 2024 e 2025.

Chevrolet Blazer EV - Foto: Divulgação Chevrolet

A montadora confirma o lançamento da linha 2027 do Blazer EV no país até o final do ano. A produção ocorre na fábrica de Ramos Arizpe, no México.

O modelo 2027 substitui a tração traseira por tração integral com dois motores. A potência combinada atinge 304 cv e o torque chega a 49,1 kgfm.

Interior Chevrolet Blazer EV - Foto: Divulgação Chevrolet

A capacidade da bateria passa de 102 kWh para 85 kWh. A velocidade máxima de recarga altera para 150 kW.