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SMART #2

Mercedes e Geely lançam carro compacto no Brasil para barrar BYD

Sistema de recarga rápida permite elevar a carga de 10% a 80% em menos de 20 minutos

Jair Mendonça Jr
Por
Smart #2
Smart #2 - Foto: Divulgação Smart

Mercedes-Benz e Geely apresentam o Smart #2, veículo elétrico compacto com comprimento de 2,75 metros. O modelo utiliza a plataforma Electric Compact Architecture e motor elétrico traseiro. A estreia oficial ocorre em outubro no Salão de Paris.

Especificações técnicas do Smart #2

Smart #2
Smart #2 - Foto: Divulgação Smart
  • O veículo pesa 1.100 kg e possui motor traseiro com potência entre 80 e 81 cavalos. O raio de giro é de 6,95 metros.
  • O Ministério da Indústria e Tecnologia da China registra bateria de 35,7 kWh. A autonomia supera 300 quilômetros por carga.
  • O sistema de recarga rápida permite elevar a carga de 10% a 80% em menos de 20 minutos.
  • Outras configurações apontam opções de 30 kWh com alcance de até 400 quilômetros.
  • As dimensões incluem 1,66 metros de largura e 1,55 metros de altura. O posicionamento da bateria sob o assoalho amplia o espaço interno em relação ao modelo anterior ForTwo.

Mercado e comercialização

Traseira do Smart #2
Traseira do Smart #2 - Foto: Divulgação Smart

O preço estimado no mercado internacional equivale a cerca de R$ 120 mil. A Geely planeja introduzir as marcas Smart e Lynk & Co no mercado brasileiro, com planos de comercialização previstos após a estreia global, embora uma data específica de lançamento no Brasil ainda não tenha sido fixada oficialmente pela fabricante.

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