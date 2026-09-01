Mercedes e Geely lançam carro compacto no Brasil para barrar BYD

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Mercedes-Benz e Geely apresentam o Smart #2, veículo elétrico compacto com comprimento de 2,75 metros. O modelo utiliza a plataforma Electric Compact Architecture e motor elétrico traseiro. A estreia oficial ocorre em outubro no Salão de Paris.

Especificações técnicas do Smart #2

Smart #2 - Foto: Divulgação Smart

O veículo pesa 1.100 kg e possui motor traseiro com potência entre 80 e 81 cavalos . O raio de giro é de 6,95 metros.

O Ministério da Indústria e Tecnologia da China registra bateria de 35,7 kWh. A autonomia supera 300 quilômetros por carga .

. O sistema de recarga rápida permite elevar a carga de 10% a 80% em menos de 20 minutos.

Outras configurações apontam opções de 30 kWh com alcance de até 400 quilômetros.

As dimensões incluem 1,66 metros de largura e 1,55 metros de altura. O posicionamento da bateria sob o assoalho amplia o espaço interno em relação ao modelo anterior ForTwo.

Mercado e comercialização

Traseira do Smart #2 - Foto: Divulgação Smart

O preço estimado no mercado internacional equivale a cerca de R$ 120 mil. A Geely planeja introduzir as marcas Smart e Lynk & Co no mercado brasileiro, com planos de comercialização previstos após a estreia global, embora uma data específica de lançamento no Brasil ainda não tenha sido fixada oficialmente pela fabricante.