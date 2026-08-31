Omoda E5 estreia no Brasil com motor de 210 cavalos e recarga rápida

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A Omoda & Jaecoo apresentou o Omoda E5 durante o Festival Interlagos 2026, em São Paulo. O utilitário esportivo 100% elétrico incorpora atualizações no sistema de propulsão, na carroceria e nos itens de conectividade para o mercado brasileiro.

Motorização e desempenho

Traseira Omoda E5 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

O modelo passa a ser equipado com um motor síncrono de ímã permanente de 210 cv de potência. Com esse conjunto, a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 7,2 segundos. O veículo dispõe de opções de baterias com capacidades de 50,6 kWh e 60,9 kWh.

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O sistema elétrico aceita recarga rápida em corrente contínua de até 130 kW. Desse modo, o procedimento de reposição de carga de 30% a 80% demanda o intervalo de até 16 minutos, conforme os dados divulgados pela fabricante.

Valores e mercado

A montadora não divulgou a tabela oficial definitiva de preços no evento de lançamento. As estimativas indicam valores próximos a R$ 209.990 para a versão topo de linha, com a expectativa de inclusão de uma variante de entrada com bateria de 50,6 kWh cotada na faixa de R$ 149.900.

Modificações visuais

Interior Omoda E5 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

Na parte frontal, o projeto exibe nova grade com traços geometrizados e elementos alinhados à identidade global da marca. A seção traseira adota lanternas com nova assinatura luminosa baseada no Omoda 7.

As dimensões externas medem 4,54 metros de comprimento e 2,63 metros de distância entre-eixos. O compartimento de bagagens possui capacidade para 372 litros. O pacote exterior inclui rodas de liga leve de 18 polegadas, faróis em tecnologia LED e teto solar com comando elétrico.

Conectividade e recursos internos

O painel interno foi redesenhado e incorpora acabamento em materiais macios ao toque (soft touch). A central multimídia possui tela de 15,6 polegadas, enquanto o quadro de instrumentos digital apresenta 8,88 polegadas. O sistema operacional integra conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

A lista de equipamentos abrange carregador por indução para telefones celulares, ar-condicionado digital de duas zonas, iluminação ambiente interna e bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e sistema de massagem para o condutor.

Assistência à condução e segurança

O veículo sai de fábrica com sete airbags, freios a disco nas quatro rodas, sensores de estacionamento e monitoramento da pressão dos pneus.

O pacote de assistência à condução ADAS 2.5 agrega 15 funcionalidades, entre as quais constam o piloto automático adaptativo, o assistente para tráfego intenso, o alerta de colisão frontal, a frenagem autônoma de emergência, o monitoramento de pontos cegos e o alerta de tráfego cruzado na traseira.