Linha 2027 do CAOA Chery Tiggo 7 estreia no Brasil com novos preços

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A CAOA Chery apresentou a linha 2027 para os modelos Tiggo 7 Sport e Tiggo 7 Pro no mercado brasileiro. Os veículos incorporam alterações dimensionais, mecânicas e de equipamentos.

Os valores promocionais de lançamento ficam fixados em R$ 139.990 para a versão Sport e R$ 169.990 para a versão Pro.

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Modificações dimensionais e externas

Tiggo 7 - Foto: Divulgação CAOA

O SUV médio registra comprimento de 4.553 mm e largura de 1.862 mm, acréscimos de 53 mm e 20 mm em relação ao ciclo anterior. O compartimento de bagagens possui capacidade volumétrica de 565 litros.

As alterações externas abrangem os para-choques dianteiro e traseiro, o conjunto ótico e as rodas de liga leve, de 18 polegadas no catálogo Sport e de 19 polegadas no catálogo Pro.

Atualizações na cabine e tecnologia

Interior Tiggo 7 - Foto: Divulgação CAOA

O interior integra duas telas de 12,3 polegadas cada, totalizando 24,6 polegadas de painel digital. O projeto inclui componentes no console central, no volante multifuncional e nos bancos dianteiros.

A versão Sport adiciona ventilação para o assento do motorista. O para-brisa emprega tecnologia acústica para atenuação de ruídos externos, acompanhado de sistema de navegação GPS off-line nativo.

A configuração Pro mantém itens como teto solar panorâmico, sistema de áudio com oito alto-falantes, acionamento elétrico do porta-malas e ar-condicionado de duas zonas com filtro N95.

Especificações de motorização e desempenho

O Tiggo 7 Sport emprega motor 1.5 turbo flex recalibrado, entregando 143 cv de potência e 22,8 kgfm de torque. A aceleração de zero a 100 km/h ocorre em 9,92 segundos.

O Tiggo 7 Pro utiliza motor 1.6 turbo de injeção direta abastecido exclusivamente com gasolina, gerando 180 cv e 28 kgfm de torque, com marca de zero a 100 km/h em 8,27 segundos. A opção híbrida plug-in (PHEV), comercializada por R$ 209.990, integra o portfólio desde junho.

Equipamentos de segurança

A linha 2027 incorpora sete airbags de série em todas as configurações, incluindo bolsa inflável central entre os ocupantes dianteiros.

A versão Pro dispõe do sistema ADAS Max Drive 2.0, composto por assistente de permanência em faixa, alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, monitoramento de pontos cegos e piloto automático adaptativo.