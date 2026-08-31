PICAPE MÉDIA
Nissan Frontier sai de linha no Brasil e ganha substituta híbrida
Queda de vendas e fim da produção regional encerram ciclo da picape, substituída por projeto híbrido
A Nissan encerrou a comercialização da atual geração da picape média Frontier no mercado brasileiro. O modelo deixa o catálogo após quedas sucessivas no volume de emplacamentos entre 2024 e 2026.
A substituição ocorre por meio de um veículo híbrido plug-in desenvolvido em parceria com a fabricante chinesa Dongfeng.
Dados de mercado e desempenho
- Queda de emplacamentos: a picape registrou 5.091 unidades vendidas no Brasil em 2025, representando retração de 45% frente às 9.258 unidades de 2024.
- Participação setorial: o desempenho distanciou-se dos líderes da categoria (Toyota Hilux com 49.721 unidades, Ford Ranger com 34.047 unidades e Chevrolet S10 com 31.451 unidades em 2025).
- Fim da produção regional: a fabricação na Argentina foi encerrada em 2025. O suprimento posterior ocorreu via México até o esgotamento dos estoques. Em 2026, os emplacamentos somaram 1.002 unidades.
- Especificações anteriores: motor 2.3 biturbo diesel (190 cv e 45,9 kgfm), transmissão automática de sete marchas e tração 4x4 com reduzida.
Especificações técnicas da nova geração
- Origeg industrial: projeto baseado na picape Dongfeng Z9, fruto de joint venture entre Nissan e Dongfeng na China.
- Motorização híbrida (PHEV): associação entre motor 1.5 turbo a gasolina e sistema elétrico recarregável externamente.
- Potência e torque: potência superior a 429 cv e torque aproximado de 81,6 kgfm.
- Autonomia elétrica: capacidade de deslocamento de até 135 quilômetros em modo puramente elétrico.
- Dimensões: comprimento de aproximadamente 5,5 metros e distância entre-eixos de 3,30 metros.
- Tecnologia embarcada: painel digital de 10 polegadas, central multimídia de 14,6 polegadas, bancos dianteiros com ajustes térmicos e de massagem, e sistema Vehicle-to-Load (V2L) com capacidade de fornecimento externo de energia de até 6 kW.