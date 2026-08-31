Nissan Frontier sai de linha no Brasil e ganha substituta híbrida

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A Nissan encerrou a comercialização da atual geração da picape média Frontier no mercado brasileiro. O modelo deixa o catálogo após quedas sucessivas no volume de emplacamentos entre 2024 e 2026.

A substituição ocorre por meio de um veículo híbrido plug-in desenvolvido em parceria com a fabricante chinesa Dongfeng.

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Nissan Frontier Pro - Foto: Divulgação

Dados de mercado e desempenho

Queda de emplacamentos : a picape registrou 5.091 unidades vendidas no Brasil em 2025, representando retração de 45% frente às 9.258 unidades de 2024.

: a picape registrou 5.091 unidades vendidas no Brasil em 2025, representando retração de 45% frente às 9.258 unidades de 2024. Participação setorial : o desempenho distanciou-se dos líderes da categoria (Toyota Hilux com 49.721 unidades, Ford Ranger com 34.047 unidades e Chevrolet S10 com 31.451 unidades em 2025).

: o desempenho distanciou-se dos líderes da categoria (Toyota Hilux com 49.721 unidades, Ford Ranger com 34.047 unidades e Chevrolet S10 com 31.451 unidades em 2025). Fim da produção regional : a fabricação na Argentina foi encerrada em 2025. O suprimento posterior ocorreu via México até o esgotamento dos estoques. Em 2026, os emplacamentos somaram 1.002 unidades.

: a fabricação na Argentina foi encerrada em 2025. O suprimento posterior ocorreu via México até o esgotamento dos estoques. Em 2026, os emplacamentos somaram 1.002 unidades. Especificações anteriores : motor 2.3 biturbo diesel (190 cv e 45,9 kgfm), transmissão automática de sete marchas e tração 4x4 com reduzida.

Especificações técnicas da nova geração

Nissan Frontier Pro - Foto: Divulgação