Toyota confirma GR Corolla para o Brasil com 304 cavalos

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A Toyota confirmou nesta quinta-feira, 28, o lançamento do GR Corolla no mercado brasileiro. O anúncio foi feito pela divisão esportiva Gazoo Racing durante o Festival Interlagos. A chegada do modelo ao país está programada para o segundo semestre de 2026.

Toyota GR - Foto: Divulgação Toyota

O veículo passou por atualizações visuais e mecânicas. Sob o capô, o motor 1.6 turbo de três cilindros foi recalibrado para entregar 304 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque. O conjunto motriz mantém a transmissão manual de seis marchas.

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Toyota GR - Foto: Divulgação Toyota

Durante o evento, o estande da fabricante exibe o esportivo ao lado do GR Yaris e de um veículo da equipe oficial da Stock Car. A montadora disponibiliza simuladores de corrida e test-drives com as versões Corolla Sedan GR-Sport e Corolla Cross GR-Sport para os visitantes.

Versões e preços

Toyota GR - Foto: Divulgação Toyota

Toyota GR Corolla Core: A partir de R$ 416.990

Toyota GR Corolla Circuit Edition : a partir de R$ 461.990 (inclui teto em fibra de carbono, capô esportivo e diferencial de deslizamento limitado Torsen em ambos os eixos)

Ficha Técnica Completa

Interior Toyota GR - Foto: Divulgação Toyota

Motorização e Desempenho

Motor : 1.6 litro (1.618 cm³), 3 cilindros em linha, turbocompressor de geometria variável

: 1.6 litro (1.618 cm³), 3 cilindros em linha, turbocompressor de geometria variável Potência máxima : 304 cv

: 304 cv Torque máximo : 40,8 kgfm

: 40,8 kgfm Alimentação : Injeção direta e indireta D-4ST

: Injeção direta e indireta D-4ST Transmissão : manual de 6 marchas

: manual de 6 marchas Tração : integral permanente eletrônica GR-FOUR com diferenciais Torsen

: integral permanente eletrônica GR-FOUR com diferenciais Torsen Aceleração (0 a 100 km/h): cerca de 5 segundos

Dimensões e capacidades

Comprimento : 4.400 mm

: 4.400 mm Largura : 1.850 mm

: 1.850 mm Altura : 1.450 mm

: 1.450 mm Distância entre-eixos : 2.640 mm

: 2.640 mm Peso em ordem de marcha : aprox. 1.475 kg

: aprox. 1.475 kg Capacidade do tanque de combustível : 50 litros

: 50 litros Capacidade do porta-malas : 400 litros

: 400 litros Ocupantes : 5 lugares

Consumo (estimado)

Cidade : aprox. 8,5 a 8,7 km/l (Gasolina)

: aprox. 8,5 a 8,7 km/l (Gasolina) Estrada : aprox. 11,1 a 11,2 km/l (Gasolina)

Principais equipamentos de série