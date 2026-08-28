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SEIS MARCHAS

Toyota confirma GR Corolla para o Brasil com 304 cavalos

Divisão Gazoo Racing confirma o lançamento do esportivo no país ainda este ano com câmbio manual

Jair Mendonça Jr
Por
Toyota confirma GR
Toyota confirma GR - Foto: Divulgação Toyota

A Toyota confirmou nesta quinta-feira, 28, o lançamento do GR Corolla no mercado brasileiro. O anúncio foi feito pela divisão esportiva Gazoo Racing durante o Festival Interlagos. A chegada do modelo ao país está programada para o segundo semestre de 2026.

Toyota GR
Toyota GR - Foto: Divulgação Toyota

O veículo passou por atualizações visuais e mecânicas. Sob o capô, o motor 1.6 turbo de três cilindros foi recalibrado para entregar 304 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque. O conjunto motriz mantém a transmissão manual de seis marchas.

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Toyota GR
Toyota GR - Foto: Divulgação Toyota

Durante o evento, o estande da fabricante exibe o esportivo ao lado do GR Yaris e de um veículo da equipe oficial da Stock Car. A montadora disponibiliza simuladores de corrida e test-drives com as versões Corolla Sedan GR-Sport e Corolla Cross GR-Sport para os visitantes.

Versões e preços

Toyota GR
Toyota GR - Foto: Divulgação Toyota

Toyota GR Corolla Core: A partir de R$ 416.990

  • Toyota GR Corolla Circuit Edition: a partir de R$ 461.990 (inclui teto em fibra de carbono, capô esportivo e diferencial de deslizamento limitado Torsen em ambos os eixos)

Ficha Técnica Completa

Interior Toyota GR
Interior Toyota GR - Foto: Divulgação Toyota

Motorização e Desempenho

  • Motor: 1.6 litro (1.618 cm³), 3 cilindros em linha, turbocompressor de geometria variável
  • Potência máxima: 304 cv
  • Torque máximo: 40,8 kgfm
  • Alimentação: Injeção direta e indireta D-4ST
  • Transmissão: manual de 6 marchas
  • Tração: integral permanente eletrônica GR-FOUR com diferenciais Torsen
  • Aceleração (0 a 100 km/h): cerca de 5 segundos

Dimensões e capacidades

  • Comprimento: 4.400 mm
  • Largura: 1.850 mm
  • Altura: 1.450 mm
  • Distância entre-eixos: 2.640 mm
  • Peso em ordem de marcha: aprox. 1.475 kg
  • Capacidade do tanque de combustível: 50 litros
  • Capacidade do porta-malas: 400 litros
  • Ocupantes: 5 lugares

Consumo (estimado)

  • Cidade: aprox. 8,5 a 8,7 km/l (Gasolina)
  • Estrada: aprox. 11,1 a 11,2 km/l (Gasolina)

Principais equipamentos de série

  • Rodas de liga leve forjadas BBS de 18 polegadas
  • Sistema de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS)
  • Ar-condicionado digital automático de duas zonas
  • Bancos esportivos revestidos em Suede / couro
  • Painel de instrumentos digital configurável
  • Seletor de modo de condução e distribuição de torque (GR-FOUR)

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