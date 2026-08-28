SEIS MARCHAS
Toyota confirma GR Corolla para o Brasil com 304 cavalos
Divisão Gazoo Racing confirma o lançamento do esportivo no país ainda este ano com câmbio manual
A Toyota confirmou nesta quinta-feira, 28, o lançamento do GR Corolla no mercado brasileiro. O anúncio foi feito pela divisão esportiva Gazoo Racing durante o Festival Interlagos. A chegada do modelo ao país está programada para o segundo semestre de 2026.
O veículo passou por atualizações visuais e mecânicas. Sob o capô, o motor 1.6 turbo de três cilindros foi recalibrado para entregar 304 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque. O conjunto motriz mantém a transmissão manual de seis marchas.
Durante o evento, o estande da fabricante exibe o esportivo ao lado do GR Yaris e de um veículo da equipe oficial da Stock Car. A montadora disponibiliza simuladores de corrida e test-drives com as versões Corolla Sedan GR-Sport e Corolla Cross GR-Sport para os visitantes.
Versões e preços
Toyota GR Corolla Core: A partir de R$ 416.990
- Toyota GR Corolla Circuit Edition: a partir de R$ 461.990 (inclui teto em fibra de carbono, capô esportivo e diferencial de deslizamento limitado Torsen em ambos os eixos)
Ficha Técnica Completa
Motorização e Desempenho
- Motor: 1.6 litro (1.618 cm³), 3 cilindros em linha, turbocompressor de geometria variável
- Potência máxima: 304 cv
- Torque máximo: 40,8 kgfm
- Alimentação: Injeção direta e indireta D-4ST
- Transmissão: manual de 6 marchas
- Tração: integral permanente eletrônica GR-FOUR com diferenciais Torsen
- Aceleração (0 a 100 km/h): cerca de 5 segundos
Dimensões e capacidades
- Comprimento: 4.400 mm
- Largura: 1.850 mm
- Altura: 1.450 mm
- Distância entre-eixos: 2.640 mm
- Peso em ordem de marcha: aprox. 1.475 kg
- Capacidade do tanque de combustível: 50 litros
- Capacidade do porta-malas: 400 litros
- Ocupantes: 5 lugares
Consumo (estimado)
- Cidade: aprox. 8,5 a 8,7 km/l (Gasolina)
- Estrada: aprox. 11,1 a 11,2 km/l (Gasolina)
Principais equipamentos de série
- Rodas de liga leve forjadas BBS de 18 polegadas
- Sistema de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS)
- Ar-condicionado digital automático de duas zonas
- Bancos esportivos revestidos em Suede / couro
- Painel de instrumentos digital configurável
- Seletor de modo de condução e distribuição de torque (GR-FOUR)