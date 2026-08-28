Novo Kardian é lançado por menos de R$ 100 mil com motor turbo

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A Renault oficializou o lançamento do Kardian Vibe no mercado brasileiro. O utilitário esportivo chega às concessionárias com preço sugerido de R$ 99.990, posicionando-se abaixo da faixa dos cem mil reais.

O modelo integra a estratégia da marca para atender consumidores em busca de veículos utilitários esportivos dotados de motorização turbo e transmissão manual.

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Motorização e desempenho do Kardian Vibe

Renault Kardian Vibe - Foto: Divulgação Renault

O conjunto mecânico do veículo traz o propulsor 1.0 TCe turbo flex de três cilindros. A unidade desenvolve potência máxima de 125 cavalos com etanol e 120 cavalos com gasolina.

O torque máximo atinge 22,4 kgfm. A transmissão associada ao motor é manual de seis marchas, configuração exclusiva desta versão dentro da linha Kardian. Os testes de desempenho indicam aceleração de 0 a 100 km por hora em 10,1 segundos com etanol.

Eficiência energética e consumo de combustível

A engenharia da montadora aplicou modificações estruturais para otimizar o consumo energético do automóvel. O veículo apresenta redução de 43 quilogramas no peso total mediante a supressão de itens específicos, a exemplo do rack de teto.

Os dados oficiais do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia apontam consumo urbano de 9,3 quilômetros por litro com etanol e 13,7 quilômetros por litro com gasolina. No ciclo rodoviário, os registros alcançam 10,9 quilômetros por litro com etanol e 15,3 quilômetros por litro com gasolina.

Design externo e acabamento interno

Interior Renault Kardian Vibe - Foto: Divulgação Renault

A estética exterior diferencia-se pela aplicação de pintura preta brilhante nos retrovisores, na grade frontal, nas maçanetas, no aerofólio e na antena do tipo barbatana de tubarão.

As rodas de aço possuem 15 polegadas com calotas aerodinâmicas. O habitáculo traz revestimento em tecido de dois tons com inserções em tonalidade azul nos bancos e no painel frontal.

As opções de pintura da carroceria compreendem as cores Preto Nacré, Branco Glacier, Prata Étoile e Cinza Cassiopée.

Equipamentos de série e segurança

O pacote tecnológico e de segurança do SUV compacto engloba seis bolsas infláveis, controles eletrônicos de estabilidade e tração, sistema de ar-condicionado digital, faróis com tecnologia em diodo emissor de luz e sensor de estacionamento traseiro.

O sistema multimídia possui tela flutuante de oito polegadas com suporte para espelhamento sem fio de telefones celulares através das plataformas Android Auto e Apple CarPlay.