Gigante montadora encerra lojas no Brasil e muda estratégia de vendas

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A fabricante de veículos JAC Motors encerrou a operação de sua rede física de concessionárias no Brasil, mantendo apenas três unidades ativas nas cidades de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

Concessionária JAC Motors - Foto: Reprodução internet

A empresa alterou seu modelo comercial para vendas por canais digitais, priorizando o atendimento à distância e transações remotas em território nacional.

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A reestruturação ocorre após queda nos volumes de emplacamentos nos últimos anos. Dados de mercado indicam que a marca comercializou 988 unidades de automóveis e comerciais leves no ano anterior, patamar inferior aos registros obtidos em períodos anteriores da operação da companhia no país.

Encerramento de veículos elétricos e novos modelos

JAC Motors - Foto: Divulgação

A montadora retirou de linha o utilitário esportivo elétrico E-JS4 e o sedã elétrico E-J7. A continuidade do modelo compacto E-JS1 na linha de produtos permanece indefinida pela diretoria da corporação.

Para tentar recompor sua participação de mercado, a empresa direcionou o foco comercial para o segmento de picapes e veículos utilitários.

O principal produto da nova fase é a picape Hunter, ofertada com motorização a diesel e em versões eletrificadas, direcionada a produtores rurais, frotistas e empresas.

A companhia também prevê a introdução do utilitário esportivo JS8 Pro de sete lugares no mercado brasileiro.

Assistência técnica e capilaridade pós-venda

Mesmo com o fechamento das lojas físicas tradicionais, a JAC Motors informou a manutenção de uma rede com 142 oficinas credenciadas para serviços de pós-venda, revisões e manutenção preventiva em diferentes estados brasileiros.

O modelo logístico atual busca suprir a ausência de concessionárias presenciais por meio de entregas domiciliares e suporte técnico regionalizado.