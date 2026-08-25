Vitara elétrico 2027 fica R$ 50 mil mais barato no Brasil

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A fabricante Suzuki Veículos divulgou nesta semana a nova tabela comercial para o SUV elétrico e Vitara 2027 no mercado brasileiro. O modelo registra abatimento de R$ 50 mil sobre o valor anterior, passando de R$ 269.990 para R$ 219.990.

Ficha técnica e motorização do Suzuki e Vitara 2027

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Traseira e Vitara 2027 - Foto: Divulgação Suzuki

A versão única 4Style integra dois motores elétricos, sendo um propulsor dianteiro de 174 cv e 19,6 kgf.m de torque, associado a um motor traseiro de 65 cv e 11,6 kgf.m.

O conjunto motriz entrega potência combinada de 184 cv e torque de 31,2 kgf.m. Os índices de desempenho indicam aceleração de zero a 100 km/h em 7,4 segundos.

Bateria, autonomia e tempos de recarga

Lateral e Vitara 2027 - Foto: Divulgação Suzuki

O veículo emprega acumulador de energia em íons de lítio com capacidade de 61 kWh. A medição oficial do Inmetro estabelece autonomia de 293 quilômetros por carga completa.

O sistema elétrico aceita conectores do tipo AC de 7 kW, com tempo de recarga de dez a cem por cento em nove horas, além de terminais DC CCS2 de 150 kW, capazes de elevar o nível de dez a oitenta por cento em 45 minutos.

Sistema de tração e tecnologia AllGrip-e

A estrutura mecânica utiliza a plataforma HEARTECT-e com aplicação de aços de alta resistência. O veículo emprega o sistema de tração integral eletrônico denominado AllGrip-e, subdividido nos modos de condução Auto e Trail.

O modo Auto gerencia a distribuição de torque entre os eixos dianteiro e traseiro conforme a aderência do piso. O modo Trail atua em terrenos de baixa aderência mediante frenagem de rodas sem tração e transferência de torque.

Conectividade, dimensões e interior

Interior e Vitara 2027 - Foto: Divulgação Suzuki

O habitáculo dispõe de painel digital integrado por telas de 10,1 polegadas na central multimídia com compatibilidade sem fio para Android Auto e Apple Carplay, além de visor de 10,25 polegadas para os instrumentos do motorista.

O projeto estrutural apresenta distância entre eixos de 2.700 milímetros, raio de giro de 5,2 metros e compartimento de bagagens com capacidade de 310 litros mediante o ajuste dos bancos traseiros.

Pacote de segurança e assistência ao condutor

Traseira e Vitara 2027 - Foto: Divulgação Suzuki

O modelo incorpora conjunto de câmeras de visão periférica em 360 graus, sensores de radar e câmera monocular.

Os recursos de assistência incluem piloto automático adaptativo, monitoramento de ponto cego, sistema de permanência e prevenção de saída de faixa, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro e farol alto adaptativo.