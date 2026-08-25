Nova GWM com motor diesel e 9 marchas tem desconto de R$ 22 mil

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A fabricante GWM lançou a configuração Pro para o modelo Poer P30 na linha 2027. O veículo custa R$ 205.000 e ocupa a posição inferior na tabela de preços em relação às versões Trail e Exclusive.

Conjunto mecânico e motorização diesel

GWM Poer P30 - Foto: Divulgação GWM

A nova versão mantém o motor 2.4 turbodiesel de 184 cavalos de potência e 48,9 kgfm de torque.

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A transmissão utiliza o sistema automático de nove marchas. O sistema de tração apresenta os modos 2H, 4H e 4L com reduzida, acompanhados pelo bloqueio eletrônico do diferencial traseiro.

Equipamentos de segurança e tecnologia ADAS

Interior GWM Poer P30 - Foto: Divulgação GWM

O pacote de segurança engloba seis airbags de série para todas as versões da linha 2027.

O sistema de assistência à condução ADAS nível 2 integra controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal, assistente de permanência em faixa e reconhecimento de sinais de trânsito.

O painel digital possui tela de sete polegadas e a central multimídia apresenta display de 12,3 polegadas com espelhamento sem fio para smartphones.

Diferenças de acabamento e itens removidos

GWM Poer P30 - Foto: Divulgação GWM

A redução do preço final resultou na retirada de componentes presentes nas configurações mais caras.

A lista de exclusões contempla rodas de liga leve (substituídas por rodas de aço de 18 polegadas), acabamentos externos cromados, câmera 360 graus, sensores de estacionamento dianteiros, retrovisores com rebatimento elétrico e base de carregamento por indução.

Os bancos dianteiros perderam os ajustes elétricos, o aquecimento e a ventilação.

Tabela de preços da linha GWM Poer P30 2027

GWM Poer P30 - Foto: Divulgação GWM