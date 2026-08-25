Xiaomi lança esportivo híbrido com autonomia total de 1.705 km

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A fabricante de tecnologia Xiaomi iniciou a comercialização do Skynomad N70 Max, um utilitário esportivo híbrido de autonomia estendida projetado para o mercado automotivo global.

O modelo integra a plataforma Kunlun e adota motorização composta por propulsor a combustão interna associado a motores elétricos.

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Autonomia elétrica e capacidade da bateria

Skynomad N70 Max - Foto: Divulgação Xaomi

O veículo utiliza bateria de níquel-manganês-cobalto com capacidade de 76 kWh.

O sistema armazena carga suficiente para o funcionamento exclusivamente elétrico por quinhentos e cinco quilômetros, conforme o ciclo de testes chinês CLTC.

O conjunto propulsor dispensa recarga externa durante trajetos urbanos diários dentro desse limite de distância.

Motorização e desempenho do sistema híbrido

Interior Skynomad N70 Max - Foto: Divulgação Xaomi

A versão Max emprega tração integral com dois motores elétricos combinados que fornecem potência total de quatrocentos e vinte e um cavalos.

O bloco a gasolina de 1,5 litro possui taxa de eficiência térmica superior a quarenta e quatro por cento. A unidade térmica atua exclusivamente como gerador de energia para abastecer o acumulador elétrico durante o percurso.

Autonomia total combinada e combustíveis

O tanque de combustível suplementar e a bateria carregada elevam o alcance total do automóvel a mil setecentos e cinco quilômetros.

A configuração híbrida reduz paradas para reabastecimento em viagens de longa distância e elimina a dependência exclusiva de infraestrutura de recarga rápida em estradas.

Plataforma, espaço interno e dimensões

Interior Skynomad N70 Max - Foto: Divulgação Xaomi

A arquitetura estrutural Kunlun prioriza o aproveitamento do espaço interno para acomodação de passageiros e bagagens.

O projeto da cabine incorpora assentos reconfiguráveis e sistemas eletrônicos de entretenimento integrados ao ecossistema operacional desenvolvido pela corporação.

Mercado, concorrência e preços

A tabela de preços inicial do utilitário esportivo na China começa em duzentos e cinquenta e nove mil e novecentos yuans. A estratégia comercial posiciona o modelo entre os concorrentes diretos de marcas especializadas em veículos elétricos e híbridos plug-in no mercado asiático.