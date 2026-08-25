SKYNOMAD N70 MAX
Xiaomi lança esportivo híbrido com autonomia total de 1.705 km
Novo modelo é equipado com dois motores elétricos e propulsor térmico gerador
A fabricante de tecnologia Xiaomi iniciou a comercialização do Skynomad N70 Max, um utilitário esportivo híbrido de autonomia estendida projetado para o mercado automotivo global.
O modelo integra a plataforma Kunlun e adota motorização composta por propulsor a combustão interna associado a motores elétricos.
Autonomia elétrica e capacidade da bateria
O veículo utiliza bateria de níquel-manganês-cobalto com capacidade de 76 kWh.
O sistema armazena carga suficiente para o funcionamento exclusivamente elétrico por quinhentos e cinco quilômetros, conforme o ciclo de testes chinês CLTC.
O conjunto propulsor dispensa recarga externa durante trajetos urbanos diários dentro desse limite de distância.
Motorização e desempenho do sistema híbrido
A versão Max emprega tração integral com dois motores elétricos combinados que fornecem potência total de quatrocentos e vinte e um cavalos.
O bloco a gasolina de 1,5 litro possui taxa de eficiência térmica superior a quarenta e quatro por cento. A unidade térmica atua exclusivamente como gerador de energia para abastecer o acumulador elétrico durante o percurso.
Autonomia total combinada e combustíveis
O tanque de combustível suplementar e a bateria carregada elevam o alcance total do automóvel a mil setecentos e cinco quilômetros.
A configuração híbrida reduz paradas para reabastecimento em viagens de longa distância e elimina a dependência exclusiva de infraestrutura de recarga rápida em estradas.
Plataforma, espaço interno e dimensões
A arquitetura estrutural Kunlun prioriza o aproveitamento do espaço interno para acomodação de passageiros e bagagens.
O projeto da cabine incorpora assentos reconfiguráveis e sistemas eletrônicos de entretenimento integrados ao ecossistema operacional desenvolvido pela corporação.
Mercado, concorrência e preços
A tabela de preços inicial do utilitário esportivo na China começa em duzentos e cinquenta e nove mil e novecentos yuans. A estratégia comercial posiciona o modelo entre os concorrentes diretos de marcas especializadas em veículos elétricos e híbridos plug-in no mercado asiático.