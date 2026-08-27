Novo Captiva com autonomia de 1.100 km será produzido no Brasil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A General Motors confirmou a produção do Chevrolet Captiva PHEV na planta industrial localizada no estado do Ceará. O anúncio oficial estabelece o início da montagem do utilitário esportivo híbrido enchufable para o final deste ano.

O projeto representa o primeiro veículo híbrido da marca fabricado em território brasileiro, utilizando o sistema de componentes semi-desmontados.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Produção nacional no Ceará

Traseira Chevrolet Captiva PHEV - Foto: Divulgação Chevrolet

A fabricação ocorre na unidade fabril situada no município de Horizonte. A linha de montagem integra o plano de investimentos da montadora norte-americana para o setor de veículos eletrificados na região Nordeste.

A operação logística conta com a parceria de operadores portuários para o recebimento das peças importadas.

Mecânica e autonomia do SUV híbrido

Interior Chevrolet Captiva PHEV - Foto: Divulgação Chevrolet

O conjunto motriz combina um motor térmico a gasolina de 1,5 litro com um propulsor elétrico. A potência combinada atinge 204 cavalos. O modelo oferece duas capacidades de bateria de tração:

Opção de 9,5 quilowatts-hora com alcance elétrico de sessenta quilômetros.

Opção de 20,5 quilowatts-hora com alcance elétrico de cento e trinta quilômetros.

A autonomia total combinada entre o motor a combustão e o sistema elétrico alcança a marca de mil e cem quilômetros.

Dimensões e espaço interno

O veículo mede quatro metros e setenta e quatro centímetros de comprimento. A largura total atinge um metro e oitenta e nove centímetros, enquanto a altura chega a um metro e sessenta e oito centímetros.

A distância entre os eixos totaliza dois metros e oitenta centímetros, dimensionando o espaço para cinco ocupantes e bagagens.

Tecnologia e sistemas de bordo

O painel de instrumentos incorpora uma tela digital de oito vírgula oito polegadas.

A central multimídia central possui tela flutuante de quinze vírgula seis polegadas com suporte a atualizações remotas.

O pacote de segurança inclui assistências avançadas à condução com sensores de proximidade e frenagem autônoma.

Mercado e concorrência de híbridos

O lançamento posiciona a montadora na disputa direta do segmento de utilitários esportivos eletrificados frente aos concorrentes importados da China.

As vendas na rede de concessionárias iniciam após a conclusão dos testes de homologação e validação industrial no país.