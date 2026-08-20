WULING BINGO PRO CHINÊS
Chevrolet lancará Celta elétrico no Brasil com autonomia de 403 km
Novo elétrico estreia em março de 2027 para desafiar o BYD Dolphin no Brasil
A Chevrolet anunciou o lançamento de um novo veículo elétrico no Brasil. A chegada ao mercado nacional está programada para março de 2027.
O carro, cotado para retomar o nome Celta, e chamado de Wuling Bingo Pro, na China, integra a parceria da General Motors com a SAIC.
A produção do compacto pode ocorrer no polo automotivo do Ceará, localizado em Horizonte.
Especificações técnicas e autonomia
O veículo possui motor elétrico dianteiro com potência de 88 cavalos. O sistema oferece duas opções de baterias, com capacidades de 32 kWh e 38 kWh. Dados apontam autonomia de até 403 quilômetros no ciclo de medição chinês.
O sistema de recarga rápida permite recuperar de 30% a 80% da energia da bateria em 15 minutos. O modelo inclui tecnologia V2L, que possibilita a alimentação de aparelhos externos.
Dimensões e espaço interno
O hatch apresenta 4,05 metros de comprimento e 2,56 metros de entre-eixos. O projeto destina 380 litros ao porta-malas traseiro e 30 litros ao compartimento frontal.
A cabine conta com um quadro de instrumentos digital de 8,8 polegadas e uma central multimídia com tela de 12,8 polegadas.
Preço e concorrência no segmento
A estratégia da Chevrolet visa o mercado de elétricos de entrada. O modelo enfrentará o BYD Dolphin.
A estimativa de valor para o mercado brasileiro indica o patamar de 120 mil reais. O preço de lançamento na China variou entre 58,5 mil e 72,8 mil yuans.