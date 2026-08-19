SKODA SLAVIA
Novo sedã com 8 marchas antecipa tecnologias para o Virtus no Brasil
Modelo indiano recebe assistente com inteligência artificial, câmera 360° e motor turbo
A Skoda atualizou o sedã Slavia no mercado indiano. O veículo compartilha plataforma e engenharia com o Volkswagen Virtus vendido no Brasil.
O modelo incorporou câmbio automático de oito marchas, assistente de inteligência artificial na central multimídia, câmera 360 graus e assentos com função de massagem.
Atualizações mecânicas e transmissão
O Slavia utiliza o motor 1.0 turbo com a nova transmissão automática de oito marchas. A Volkswagen aplica esta configuração no T-Cross comercializado no território brasileiro.
A gama indiana mantém a opção de câmbio manual de seis marchas. As versões de topo utilizam motor 1.5 turbo com câmbio DSG de dupla embreagem e sete marchas.
Tecnologia e acabamento interno
O interior do sedã apresenta materiais com variações de texturas. O quadro de instrumentos possui 10,25 polegadas.
A central multimídia conta com tela de 10,1 polegadas e integra assistente virtual com inteligência artificial via Google Cloud. O banco do condutor dispõe de ajustes elétricos.
Equipamentos inéditos
O fabricante incluiu câmera 360 graus e sistema de massagem para os ocupantes do banco traseiro.
Estes componentes compõem o pacote de diferenciação do projeto em relação à oferta atual de modelos da família MQB A0 no mercado brasileiro.
A Skoda exporta o sedã para Vietnã, Oriente Médio e África.