Novo sedã com 8 marchas antecipa tecnologias para o Virtus no Brasil

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A Skoda atualizou o sedã Slavia no mercado indiano. O veículo compartilha plataforma e engenharia com o Volkswagen Virtus vendido no Brasil.

O modelo incorporou câmbio automático de oito marchas, assistente de inteligência artificial na central multimídia, câmera 360 graus e assentos com função de massagem.

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Atualizações mecânicas e transmissão

Skoda Slavia - Foto: Divulgação Skoda

O Slavia utiliza o motor 1.0 turbo com a nova transmissão automática de oito marchas. A Volkswagen aplica esta configuração no T-Cross comercializado no território brasileiro.

A gama indiana mantém a opção de câmbio manual de seis marchas. As versões de topo utilizam motor 1.5 turbo com câmbio DSG de dupla embreagem e sete marchas.

Tecnologia e acabamento interno

Interior Skoda Slavia - Foto: Divulgação Skoda

O interior do sedã apresenta materiais com variações de texturas. O quadro de instrumentos possui 10,25 polegadas.

A central multimídia conta com tela de 10,1 polegadas e integra assistente virtual com inteligência artificial via Google Cloud. O banco do condutor dispõe de ajustes elétricos.

Equipamentos inéditos

O fabricante incluiu câmera 360 graus e sistema de massagem para os ocupantes do banco traseiro.

Estes componentes compõem o pacote de diferenciação do projeto em relação à oferta atual de modelos da família MQB A0 no mercado brasileiro.

A Skoda exporta o sedã para Vietnã, Oriente Médio e África.