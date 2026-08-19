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85TH ANNIVERSARY EDITION

Jeep Compass ganha edição especial e custará R$ 143 mil

Limitada a 85 carros, a versão de 85 anos da Jeep traz motor diesel e retrovisor digital

Jair Mendonça Jr
Por
Jeep Compass 85th Anniversary Edition
Jeep Compass 85th Anniversary Edition - Foto: Divulgação Jeep

A Jeep iniciou as vendas da série "85th Anniversary Edition" do SUV Compass no mercado indiano. A fabricante limitou a produção a 85 veículos. O lançamento integra as celebrações globais de 85 anos da marca.

Equipamentos e diferenciais visuais

Interior Jeep Compass 85th Anniversary Edition
Interior Jeep Compass 85th Anniversary Edition - Foto: Divulgação Jeep

O veículo recebe rodas de 18 polegadas na cor preta e emblemas comemorativos na carroceria. O interior utiliza acabamento escuro com detalhes em dourado. A Jeep adicionou o pacote de acessórios AXS à versão.

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O conjunto inclui espelho retrovisor digital, câmeras de gravação para a dianteira e traseira e luzes internas no teto solar.

Motorização e transmissão

O Compass utiliza motor 2.0 turbodiesel de quatro cilindros. O propulsor entrega 170 cavalos de potência e 35,7 kgfm de torque.

O cliente escolhe entre câmbio manual de seis marchas ou automático de nove velocidades. A tração 4x4 equipa as versões topo de linha.

Preço e disponibilidade

A marca fixou o preço em 2,67 milhões de rúpias, valor que corresponde a cerca de R$ 143 mil na conversão direta.

O custo não inclui taxas de registro ou seguro no país. As reservas ocorrem nas concessionárias e no canal de vendas online da Jeep na Índia.

O modelo não possui previsão de venda no Brasil.

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