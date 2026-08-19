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ATUALIZAÇÃO

Fiat Pulse 2027 muda versões e resgata série especial BlackMotion

Montadora altera catálogo do SUV compacto e ajusta motorização turbo para adequação às normas

Jair Mendonça Jr
Por
Fiat Pulse 2027
Fiat Pulse 2027 - Foto: Divulgação Fiat

A Fiat atualizou a linha 2027 do Pulse no mercado brasileiro. A marca promoveu o reposicionamento das versões do utilitário esportivo com o objetivo de distanciar o modelo do Jeep Avenger.

A fabricante removeu as configurações Drive 1.0 turbo e Impetus Hybrid 1.0 turbo do portfólio.

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Retorno da versão BlackMotion

A Fiat introduziu a versão BlackMotion 1.3 AT na tabela de preços. O modelo incorpora elementos estéticos escurecidos, incluindo logotipos, retrovisores, teto e rodas de 16 polegadas.

Interior Fiat Pulse 2027
Interior Fiat Pulse 2027 - Foto: Divulgação Fiat

A lista de equipamentos de série contempla central multimídia de 10,1 polegadas, câmera de ré, sensores de estacionamento e sistema de chave presencial.

Alterações na mecânica e consumo

Fiat Pulse 2027
Fiat Pulse 2027 - Foto: Divulgação Fiat

O motor 1.0 turbo flex sofreu redução de potência, passando de 130 cv para 116 cv. O torque também registrou alteração, saindo de 20,4 kgfm para 20 kgfm.

A Fiat aplicou essas modificações para cumprir os requisitos de abatimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) definidos pelo governo federal.

Lista de preços e versões 2027

A gama do SUV compacto permanece dividida em cinco opções com diferentes motorizações e transmissões:

  • Pulse Drive 1.3 MT: R$ 104.990
  • Pulse Drive 1.3 AT: R$ 116.990
  • Pulse BlackMotion 1.3 AT: R$ 120.480
  • Pulse Audace 1.0 turbo AT MHEV: R$ 137.990
  • Pulse Abarth 1.3 turbo AT: R$ 163.490

A versão Audace Hybrid segue como a única opção com tecnologia híbrida leve (MHEV).

A montadora transformou o carregador de celular por indução em item opcional, disponibilizado por meio do pacote Style, que agrega teto preto e rodas de aro 17 polegadas.

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