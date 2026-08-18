Kia reduz preço do Sorento em R$ 55 mil no Brasil

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A montadora Kia reduziu o preço do modelo Sorento no Brasil. O veículo de sete lugares custa atualmente R$ 344.990. O valor totaliza uma queda de R$ 55 mil sobre o preço inicial de R$ 399.990 praticado no lançamento.

Redução de preços no mercado automotivo

Kia Sorento - Foto: Divulgação Kia

A montadora aplicou duas reduções consecutivas no valor do veículo. Na chegada inicial às concessionárias, o preço caiu para R$ 359.990. Posteriormente, a empresa aplicou um corte adicional de R$ 15 mil.

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A estratégia busca ampliar a competitividade do automóvel frente à expansão de SUVs híbridos e elétricos de marcas concorrentes no segmento acima de R$ 300 mil.

Motorização e dimensões do Kia Sorento

Kia Sorento - Foto: Divulgação Kia

O utilitário esportivo utiliza motor 2.2 turbodiesel de 194 cavalos e torque de 45 kgfm. O conjunto mecânico inclui transmissão automatizada de dupla embreagem com oito marchas e sistema de tração integral.

As dimensões medem 4,81 metros de comprimento e 2,81 metros de distância entre os eixos. A capacidade interna transporta sete ocupantes.

O compartimento de carga oferece volume de 179 litros com todos os bancos erguidos e atinge 1.996 litros com as fileiras traseiras rebatidas.

Equipamentos e tecnologia

Interior Kia Sorento - Foto: Divulgação Kia

A lista de itens de série apresenta duas telas digitais de 12,3 polegadas, sistema de câmeras com visão de 360 graus, alerta de ponto cego, sistema de frenagem autônoma e assistente de permanência em faixa. O modelo não possui controle de cruzeiro adaptativo.